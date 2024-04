In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll behoorlijk wat over zou hebben om Newey naar Aston Martin te halen, sprong de vrouw van Adrian Newey in de bres voor haar man na de geruchten omtrent de rol van Newey en Pierre Waché, gaf McLaren een update over de 'blessure' van Lando Norris die hij in Amsterdam tijdens Koningsdag opliep en ging Guenther Steiner in op de situatie van Lewis Hamilton bij Mercedes. Dit is de GPFans Recap van 29 april.

Vrouw Newey sprong in de bres voor topontwerper na Waché-claim: "Totale onzin"

Adrian Newey zou volgens de laatste geruchten niet zoveel invloed meer hebben binnen het team van Red Bull Racing en op het design van de kampioenschapswinnende bolides van de afgelopen jaren. Uit eerdere opmerkingen van de vrouw van de topontwerper blijkt echter dat daar - in ieder geval volgens haar - totaal niks van klopt. Meer lezen over wat de vrouw van Newey over de geruchten te zeggen heeft? Klik hier!

'Mercedes geeft gehoor aan wens Verstappen en praat in Miami met Newey'

Max Verstappen naar Mercedes lijkt niet langer een utopie in de Formule 1. De Nederlander heeft naar verluidt na de Grand Prix van Miami een ontmoeting met de kopstukken van het merk Mercedes in de agenda staan. Eén van de voorwaarden is dat Adrian Newey ook mee mag verhuizen naar de Duitse renstal - en met die voorwaarde lijkt Mercedes akkoord. In Florida gaan beide partijen om tafel, zo meldt AutoGear. Meer lezen over de aanstaande ontmoeting tussen Newey en Mercedes? Klik hier!

Jos Verstappen reageert op transfergeruchten Max: "We moeten ook verder kijken"

Jos Verstappen was de afgelopen tijd niet zoveel meer in de media te vinden, nadat hij rondom de eerste raceweekenden van 2024 had laten merken dat hij niet blij was met de situatie omtrent Christian Horner. De vader van Max Verstappen heeft gereageerd op de vele speculatie rondom Verstappen en een eventuele overstap naar het team van Mercedes. Volgens de Limburger zit zijn zoon momenteel op de juiste plek, maar is het belangrijk om verder te kijken. Meer lezen over wat Jos Verstappen over de toekomst van Max Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

McLaren geeft update over Norris na opgelopen 'verwonding' in Amsterdam

McLaren heeft, nadat zaterdag foto's opdoken van een geblesseerde Lando Norris tijdens Koningsdag in Amsterdam, bevestigd dat Norris zonder problemen deel kan nemen aan het aanstaande raceweekend in Miami. De Formule 1-coureur liep eerder deze week een kleine verwonding op aan zijn neus, nadat hij Koningsdag vierde in Nederland met goede vriend Martin Garrix. Meer lezen over wat McLaren te zeggen heeft over de situatie omtrent Lando Norris? Klik hier!

Steiner over beslissing Hamilton: "Dan zou hij Mercedes niet hebben verlaten"

Guenther Steiner is dit jaar voor het eerst in jaren vanaf de zijkant aan het kijken naar F1 en al het nieuws dat in 2024 al naar buiten is gekomen. De Oostenrijker kan daardoor vertellen over het feit dat Lewis Hamilton en Ferrari-teambaas Fred Vasseur het erg goed met elkaar kunnen vinden. Volgens de voormalig teambaas van Haas is dat dan ook de voornaamste reden dat de zevenvoudig wereldkampioen heeft besloten naar Maranello te vertrekken. Meer lezen over wat Steiner te zeggen heeft over de situatie van Hamilton. Klik hier!

'Newey slaat Saoedische dollars van Aston Martin af: zegt 'nee' tegen 100 miljoen'

Adrian Newey vertrekt mogelijk na dit seizoen bij Red Bull Racing, maar andere F1-teams zullen ver moeten gaan om de handtekening van de topontwerper te kunnen bemachtigen. Zo zou een eerste aanbieding van Aston Martin inmiddels zijn afgeslagen door Newey, zo schrijft het Italiaanse La Gazetta dello Sport. Lawrence Stroll was bereid 25 miljoen euro per jaar over te maken naar de Brit. Meer lezen over wat Stroll er allemaal voor over heeft om Newey naar Aston Martin te halen? Klik hier!

