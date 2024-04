De invloed van Adrian Newey binnen het team van Red Bull Racing en op het design van de kampioenschapswinnende bolides van de afgelopen jaren worden flink in twijfel getrokken. Uit eerdere opmerkingen van de vrouw van de topontwerper blijkt echter dat daar - in ieder geval volgens haar - totaal niks van klopt.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is afgelopen donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Opmerking Van Haren

Mocht het daadwerkelijk tot een vertrek van de 65-jarige Newey komen, is het de vraag hoe erg het team van Red Bull Racing daar in de praktijk door geraakt gaat worden. De Britse topontwerper is de afgelopen jaren vanuit een wat minder prominente rol gaan opereren binnen het team van Red Bull, maar wordt nog wel altijd achter het grote genie van de RB19 en RB20 gezien. De Telegraaf-journalist Erik van Haren stelt echter dat dat wel meevalt: "Ik denk dat, als hij weggaat, heel veel mensen het niet eens erg vinden. Ik hoor van mensen binnen het team dat zijn invloed op de auto nul is", aldus Van Haren in de Formule 1-podcast van De Telegraaf.

Vrouw Newey in de bres

Volgens eerdere geruchten zou met name Pierre Waché, de technisch directeur van het team, de afgelopen twee wagens ontworpen hebben. Iets dat aansluit bij de volgens Van Haren gesuggereerde invloed van 'nul' op de auto. Uit eerdere woorden van Amanda Newey, de vrouw van de Brit, blijkt daar echter niks van waar: "Totale onzin", zo reageerde ze op de claim dat de auto's door Waché ontworpen zijn. Later voegde ze daar nog wat irritatie over de media aan toe: "Er zou een wereldwijde organisatie of ombudsman moeten zijn die journalistieke inhoud reguleert op nauwkeurigheid en kwaliteit in alle publicaties vanwege de invloed van feitelijk onjuiste en clickbaitachtige inhoud. Ik stoor me daar nu al een tijdje aan."

