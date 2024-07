De toekomst van Adrian Newey is nog absoluut niet zeker voor 2025 en daarna. De Brit lijkt het zelf ook nog niet helemaal te weten, afgaande op de laatste geruchten rondom de topontwerper van Red Bull Racing.

Begin dit jaar begon de onrust rondom Red Bull Racing ineens toe te nemen. Christian Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, waarna een onafhankelijk onderzoek volgde en Red Bull concludeerde dat de Brit aan kon blijven als teambaas. Ook de toekomst van adviseur Helmut Marko was even onzeker, terwijl de geruchten rondom Max Verstappen en een mogelijk vertrek ook niet verdwijnen en door de concurrentie tevens aangewakkerd worden. Newey maakte met Red Bul Racing begin dit jaar bekend dat hij zich dit jaar vooral nog bezig gaat houden met de Hypercar RB17 en na 2024 afscheid neemt van het team waar hij al zeven keer wereldkampioen werd bij de coureurs en zes keer bij de constructeurs. De vraag die nu veel gesteld wordt is: wat wordt zijn volgende uitdaging?

Newey vraagt om uitstel tot na de zomerstop

Volgens F1Insider zou het zo zijn dat Newey er nog niet uit is en om uitstelt heeft gevraagd bij de geïnteresseerde teams, waar Ferrari, Aston Martin en Williams vooral onder lijken te vallen. "Onderzoek door F1-insiders onthuld: Newey heeft om meer tijd gevraagd tot na de zomerstop in de Formule 1 (eind augustus). Het iconische Bond-merk Aston Martin is momenteel de favoriet voor de handtekening van de wereldkampioen, maar Ferrari is nog niet helemaal van tafel ondanks de negatieve berichten in sommige Italiaanse media. Zelfs een duik in het privéleven is nog mogelijk." Newey heeft natuurlijk ook nog alle tijd om een beslissing te nemen, aangezien hij pas vanaf maart 2025 beschikbaar is.

Waarom zou Newey voor Aston Martin kiezen?

Naast het feit dat de gloednieuwe campus en fabriek van Aston Martin in Groot-Brittannië staat, zijn er nog meer redenen waarom Newey het team als een serieuze optie ziet. "Er valt echter veel te zeggen voor een verbintenis met Aston Martin. Newey houdt van de cultstatus die de traditionele autofabrikant omringt. Belangrijk hierbij is dat de Brit, naast zijn geadopteerde thuis Zuid-Afrika, het centrum van zijn leven in Engeland ziet. Dat kan bij Aston Martin, maar niet bij Ferrari."

