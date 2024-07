Volgens Toto Wolff is er weinig reden voor Mercedes om Adrian Newey aan te trekken, waarbij de Oostenrijker vervolgens verklaart waarom dit zo is. Ook stelt de teambaas van Mercedes dat de deur nog steeds open blijft staan voor de komst van Max Verstappen, waarvoor hij een simpele reden heeft.

In gesprek met het Oostenrijkse OE24 zegt Wolff dat hij momenteel gelooft in het team dat Mercedes al in huis heeft, als er gevraagd wordt of de komst van Newey mogelijk is en voor het team interessant zou kunnen zijn. "Wij blijven als één team bij elkaar - in goede en in slechte tijden. Ik weet wat ik aan onze technisch directeur James Allison en zijn management team heb."

Wolff zet deur open voor komst Verstappen

Vervolgens gaat Wolff in op de andere grote naam waar Mercedes vaak aan gelinkt wordt dit jaar: Verstappen. De Nederlander stelde al dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zal rijden, maar zei niks over 2026 en daarna. Mercedes zoekt nog een coureur voor 2025 en wellicht zelfs twee voor 2026 en volgens Wolff is er een simpele reden waarom de komst van Verstappen niet uitgesloten wordt. "Max is, daar lijkt het toch op, de sterkste coureur van het moment. Dat is waarom wij de deur altijd hebben opengelaten voor hem. Op dit moment wijst niks erop dat Max Red Bull zal verlaten. De Red Bull is nog steeds de benchmark en hij ligt mijlenver voor in het kampioenschap. Waarom zou hij überhaupt willen flirten met een ander team?"

Wolff wil nog niet zeggen dat Mercedes al de beste F1-auto heeft

Wolff heeft eerder al gezegd dat, als Mercedes een kans wil hebben bij Verstappen, ze een snelle auto en wellicht zelfs de snelste auto van de grid moeten hebben. Mercedes lijkt goed op weg te zijn, gezien de twee zeges op rij die het team heeft geboekt. Toch wil Wolff nog niet zeggen dat dit al zover is. "De komende twee races zullen uitwijzen of wij vooraan mee kunnen blijven doen. Het is heet hier in Boedapest en het is een hoekig baantje. Hier gelden andere wetten dan op het koudere Silverstone."

