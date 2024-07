Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, reageert op het feit dat de FIA heeft ingegrepen en dat er extra camera's vanaf volgend raceweekend worden gebruikt door het autosportorgaan ter controle op flexibele voorvleugels. De Oostenrijker reageert ook op de uitspraken van Max Verstappen over de upgrades die het team mee heeft genomen voor de F1 Grand Prix van Hongarije.

Red Bull Racing is met Verstappen in 2024 niet meer zo dominant als het in 2022 en 2023 was. Toen schreef Verstappen allerlei records op zijn naam. Aan het begin van het seizoen leek dit weer het geval te gaan zijn, maar de laatste zes raceweekenden heeft F1 onder meer zeges van Ferrari, Mercedes en McLaren gezien. Mercedes en McLaren hebben momenteel de betere auto, en Red Bull hoopt dit probleem op te lossen door met een groot upgradepakket naar Boedapest af te reizen. Het is een upgradepakket waar Verstappen al veel druk op heeft gelegd.

Marko over verwachtingen Verstappen

Tegenover Motorsport.com laat Marko weten dat hij niet anders van Verstappen had verwacht dat hij de upgrades van het team cruciaal vindt voor de rest van het seizoen. "We staan 84 punten voor [in het kampioenschap]. Alleen we weten allemaal hoe Max is, hij wil altijd het maximale en het beste. Maar het is goed om te weten dat we nu weer van onze eigen kracht uit kunnen gaan. We hebben de laatste paar races niet gewonnen en het voornaamste probleem was dat we niet direct de goede balans konden vinden. We waren niet op alle bandencompounds en niet in alle omstandigheden snel. Bij McLaren leek dat ongeacht het weer en ongeacht het circuit wel zo te zijn. Natuurlijk is het vandaag [vrijdag] extreem warm geweest, maar we zaten er iedere sessie goed bij."

Marko over extra camera's FIA voor controle op flexibele voorvleugels

Deze week is ook duidelijk geworden dat de FIA vanaf het raceweekend in België in gaat grijpen en extra camera's op de auto's gaat zetten om te kunnen controleren op flexibele voorvleugels, iets waar Marko en Red Bull dit jaar al over geklaagd hebben. Marko weet echter zeker dat het op Red Bull zelf geen invloed gaat hebben. "Nee, dat denk ik niet. De FIA heeft al tests en als je die doorstaat, dan maakt het niet uit wat er in de race gebeurt. Dan moeten ze een andere manier vinden om te testen."

