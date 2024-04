Adrian Newey is sinds afgelopen donderdag één van de meest besproken personen in de Formule 1. De Brit zou op het punt staan om zijn ontslag bij Red Bull Racing in te dienen en dus ligt de concurrentie op de loer. Het team van Ferrari wordt meermaals genoemd, maar zou dan wel flink in de buidel moeten tasten.

Het gerommel binnen Red Bull Racing lijkt de afgelopen weken in een wat rustiger vaarwater terechtgekomen te zijn, maar daar is afgelopen donderdag aan het einde van de middag de nodige verandering in gekomen. Volgens berichtgeving van Auto, Motor und Sport en de BBC, twee doorgaans zeer betrouwbare bronnen, is het namelijk een kwestie van tijd tot Newey en Red Bull het vertrek van de topontwerper wereldkundig maken. Met name de recente strubbelingen binnen de organisatie na het uitbarsten van de Christian Horner-soap zouden aan zijn mogelijke vertrek hebben bijgedragen.

Newey vlakbij Maranello

Na de gedropte bom rondom het vermeende vertrek van Newey, is de geruchtenmolen vanzelfsprekend gaan draaien. De Brit beschikt over een contract tot en met het einde van 2025, maar zou volgens de berichten goede hoop hebben om middels onderhandelingen eerder te kunnen vertrekken. Aan de andere kant circuleren er weer berichten dat Newey tot 2027 niet aan de bak kan bij een andere formatie. Desondanks hebben meerdere teams zeker oren naar zijn diensten, waarbij voornamelijk Ferrari en Aston Martin vaak in de wandelgangen genoemd worden. De Italianen zouden bovendien al veel langer gecharmeerd zijn van Newey zijn diensten. Enkele weken geleden werd de Britse technicus gesignaleerd op het vliegveld Bologna nabij Maranello.

Duur geintje

Bovendien zou de vrouw van Newey al de Italiaanse huizenmarkt aan het verkennen zijn naar mogelijke optrekjes bij een vertrek naar Italië. Echter, door de contractuele situatie van Newey zou het wel eens een heel duur geintje kunnen gaan worden voor Ferrari om de technicus voor vier jaar aan zich te binden. La Gazzetta dello Sport zou namelijk hebben uitgevonden dat het de Italiaanse formatie maar liefst honderd miljoen euro zou gaan kosten om de legendarische ontwerper richting Maranello te halen. Kortom: een duur geintje voor Ferrari voor de ontwerper die toch ook een dagje ouder begint te worden.

