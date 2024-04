Jos Verstappen kan weinig zeggen over de hele situatie rondom Red Bull Racing-kopstuk Adrian Newey. De Limburger vertelt dat er in de basis een contract ligt tussen beide partijen, en dat "we de rest wel zullen zien."

De interne storm die heerst binnen Red Bull Racing, lijkt de kampioensformatie serieuze schade toe te gaan brengen. Geruchten dat Max Verstappen de mogelijkheden rondom een eventuele overstap naar Mercedes in kaart aan het brengen is lijken niet enkel gebaseerd op speculaties, terwijl de bewering dat Adrian Newey heeft besloten eind dit jaar bij Red Bull Racing vertrekt, steeds serieuzere vormen aanneemt.

Geruchten rondom toekomst Newey

Aston Martin heeft het technisch opperhoofd van Red Bull Racing naar verluidt tweehonderd miljoen geboden voor een vierjarig dienstverband, terwijl buitenlandse media melden dat de 65-jarige Brit vergevorderde gesprekken voert met Ferrari. Het vertrek van Newey bij zijn huidige werkgever zou zijn sporen na kunnen gaan laten. Newey is van groot belang geweest bij de huidige dominantie van Red Bull Racing, maar daarnaast hecht Verstappen erg veel waarde aan het dienstverband van de Brit.

Reactie Jos Verstappen

In gesprek met RaceXpress krijgt Jos Verstappen de vraag hoe hij kijkt naar de situatie rondom Newey en de geruchten dat een vertrek aanstaande is: "Normaal ga ik daar niks over zeggen", klinkt het. "Wat moet ik er ook over zeggen? Ik weet daar niks van. In de basis is er een deal tussen hem en Red Bull, en de rest zien we wel. Ik kan daar niks over zeggen. We weten allemaal wat hij gepresteerd heeft en hoe goed hij is", aldus de Limburger.

