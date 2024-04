In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen er geruchten naar buiten dat Mercedes met de overgang van Max Verstappen een enorm salaris zou kunnen betalen aan de Nederlander, zou Adrian Newey een aanbieding hebben van Aston Martin, liep Lando Norris tijdens Koningsdag in Amsterdam ogenschijnlijk een flinke neusblessure op en bleek de medewerkster die Christian Horner heeft beschuldigd een persoonlijke assistent te zijn van Newey. Dit is de GPFans Recap van 27 april.

Artikel gaat verder onder video

'Mercedes in staat om Verstappen ruim hoogste salaris ooit in F1 aan te bieden'

Max Verstappen zou volgens de geruchten na de race in Miami van volgende week in gesprek gaan met Mercedes over een mogelijk contract. Zou de drievoudig wereldkampioen Red Bull Racing verlaten, dan lijkt hij er bij de Zilverpijlen financieel gezien ook records te gaan verbreken in F1. Meer lezen over hoeveel Mercedes te bieden heeft aan Verstappen? Klik hier!

'Financiële positie Viaplay niet stevig genoeg om deal voor uitzendrechten officieel te maken'

Viaplay is momenteel in een gevecht met Ziggo Sport verwikkeld om de uitzendrechten van F1 in Nederland en lijkt deze volgens de geruchten gewonnen te hebben. Er wordt nu echter gemeld dat de financiële positie van de Scandinavische streamingsdienst nog niet stevig genoeg is om een nieuwe deal officieel te maken. Meer lezen over de problemen van Viaplay nu de rechten behouden lijken te blijven? Klik hier!

'Medewerkster die Horner beschuldigde was ook persoonlijk assistent van Newey'

Adrian Newey zal, als gevolg van de beschuldigingen aan het adres van Christian Horner, Red Bull Racing binnenkort gaan verlaten en op zoek gaan naar een andere uitdaging of met pensioen gaan. Het zou gaan om een persoonlijke en niet een zakelijke beslissing. De medewerkster die een klacht had ingediend, bleek niet alleen de persoonlijke assistent te zijn van Horner, maar ook van Newey. Meer lezen over de relatie tussen Newey en de medewerkster die Horner heeft beschuldigd? Klik hier!

Norris viert Koningsdag in Amsterdam met Martin Garrix: Brit lijkt neusblessure op te lopen

Lando Norris heeft het weekend zonder race goed weten te besteden. De Brit is deels Belgisch en heeft tevens veel Nederlandse vrienden, waardoor de connectie snel gelegd is met Nederland en het niet veel mensen zal verbazen dat hij tijdens Koningsdag in ons land te vinden was. Dit verliep echter, zo lijkt het, niet zonder kleerscheuren. Meer lezen over de festiviteiten van Lando Norris en hoe de blessure er precies uit zou zien? Klik hier!

Verstappen over talent DTM-coureur Vermeulen: "Zit binnen twee tienden van mij"

Het DTM-seizoen is dit weekend begonnen op het Motorsport Arena in Oschersleben. Er doet dit jaar, ook volgens Max Verstappen, wederom een groot Nederlands talent mee: Thierry Vermeulen, zoon van Raymond Vermeulen, die de manager van Verstappen is en oud-manager was van Jos Verstappen. Verstappen verwacht veel van Vermeulen. Meer lezen over wat Verstappen over Verschuur te zeggen heeft? Klik hier!

'Newey krijgt aanbod van honderden miljoenen van Aston Martin, Stroll verkoopt aandelen'

Adrian Newey zal naar verluidt Red Bull Racing verlaten in de nasleep van de situatie rondom Christian Horner. De Brit zou een aanbod hebben gekregen van Aston Martin. Diens eigenaar Lawrence Stroll zou ondertussen een aandeel in het F1-team verkopen. Meer lezen over wat Aston Martin er voor over heeft om Newey binnen te halen? Klik hier!

Gerelateerd