Marko denkt te weten waar Newey naartoe gaat, Newey eerlijk over zwakte RB20 | GPFans Recap

Hoewel Adrian Newey zijn afscheid heeft aangekondigd, wijst Helmut Marko naar een mogelijk nieuw avontuur binnen de Formule 1. De ontwerper gaat daarnaast ook in op de zwaktes van de RB20 en Carlos Sainz lijkt voor Red Bull Racing geen optie meer te zijn. Dit is de GPFans Recap van 8 mei.

Marko denkt te weten waar Newey na Red Bull heen vertrekt: "Rood vloekt met donkerblauw"

Adrian Newey vertrekt bij het team van Red Bull Racing en door zijn ingediende ontslag is het flink gaan borrelen rondom de topontwerper. Verschillende teams worden genoemd, maar Helmut Marko doet een voorspelling waar de volgende stap van zijn gewaardeerd collega zal gaan liggen. "In welke kleur zie ik Newey in de toekomst? Volgens mij vloekt rood een beetje met het donkerblauw", zo doelt Helmut Marko in gesprek met Total-Motorsport op de eigen kleuren van Red Bull Racing. Lezen waar Helmut Marko denkt dat Newey terechtkomt? Klik hier!

Verstappen haalt Williams door het slijk in Miami: "Ze hebben nu een reservechassis, toch?"

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van Miami tweede te worden en na afloop van de race was het natuurlijk tijd voor de Cool Down Room, waar we regelmatig mooie gesprekken en uitspraken horen. Dit keer was het de Nederlander die Williams een veeg uit de pan gaf na de crash van Logan Sargeant. De reactie van Verstappen lezen op de crash van de Amerikaanse coureur? Klik hier!

'Red Bull Racing doet deur dicht voor Sainz en gaat voor contractverlenging Pérez'

Drievoudig racewinnaar Carlos Sainz kan Red Bull Racing uit zijn hoofd zetten. De renstal was geïnteresseerd in de Spanjaard, maar volgens F1-insider is die deur inmiddels gesloten. Het team uit Milton Keynes heeft de luxepositie om rustig af te wachten wie het volgend jaar naast Max Verstappen wil gaan zetten. Daarvoor had de renstal Sainz op het oog, maar inmiddels lijkt die tendens te zijn gekeerd. Zo zou Red Bull inmiddels van plan zijn om een langere verbintenis aan te bieden aan 'Checo'. Het hele artikel over het mogelijke dichtgooien van de aanbieding van Red Bull Racing lezen? Klik hier!

Newey eerlijk over zwakte Red Bull RB20: "Daar ben ik niet heel erg blij mee"

Adrian Newey kondigde vorige week officieel zijn afscheid aan bij Red Bull Racing en dus zal de RB20 de laatste auto van de Oostenrijkse renstal zijn waaraan hij heeft gewerkt. De hoofdontwerper en tevens chief technology officer onthult echter over één ding niet blij te zijn. In gesprek met Sky Sports F1 onthulde hij dat er iets is aan de RB20 waar hij niet tevreden over is. "Ik denk dat er altijd ruimte is voor verbetering." Het hele artikel lezen waarin Newey de verbeterpunten opnoemt? Klik hier!

Drinkt Max Verstappen daadwerkelijk Red Bull tijdens een Formule 1-weekend?

Max Verstappen rijdt natuurlijk zijn Formule 1-races voor het team van Red Bull, gesponsord door de energiedrankjesfabrikant. Regelmatig zien we de Nederlander met een blikje of beker van het merk, maar hoeveel van de drank - die toch als vrij ongezond gezien kan worden - drinkt hij nu daadwerkelijk tijdens een Formule 1-weekend? "Eerlijk gezegd drink ik thuis er helemaal niet zoveel van. Maar op dagen als vandaag loop je behoorlijk veel rond. Dan vind ik het helemaal niet erg om er een stuk of drie te drinken", zo legt Verstappen bij The Fast and the Curious uit. De hele reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

