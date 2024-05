In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag sloot Max Verstappen ook de zevende kwalificatie van het seizoen 2024 af met pole position, waardoor hij zijn achtste pole achter elkaar kon vieren en Ayrton Senna in Imola evenaarde. Verder kreeg Oscar Piastri een gridstraf, had Verstappen een onderonsje met een fan en liet Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zich uit over de kwalificatie van zowel Verstappen als Sergio Pérez, die niet verder kwam dan P11. Dit is de GPFans Recap van 18 mei.

Verstappen pakt uitgerekend in Imola achtste pole op rij, evenaart record Senna

Het is Max Verstappen juist op het circuit in Imola gelukt om het record van Ayrton Senna, acht pole positions op rij, te evenaren. De Nederlander kende een lastige vrijdag en zaterdag, maar versloeg wel Oscar Piastri en Lando Norris. Piastri kreeg na de sessie nog een gridstraf van drie plaatsen, iets waar vooral de Ferrari-coureurs van zouden profiteren. Samenvatting lezen van de kwalificatie? Klik hier!

Piastri wordt drie plekken naar achteren gezet vanwege ophouden Magnussen

Oscar Piastri zat tijdens de kwalificatie Kevin Magnussen onnodig in de weg tijdens Q1 en moest zich na de kwalificatie bij de stewards melden. De Australiër week niet genoeg uit en zat op die manier zijn Deense collega in de weg. De autosportfederatie maakte vervolgens een tijdje na de kwalificatie bekend dat Piastri niet vanaf P2 gaat beginnen aan de race. Meer lezen over waarom Piastri de straf kreeg en waar hij nu begint aan de race? Klik hier!

Verstappen reageerde op boze fan in Italië: "Heb m'n middelvinger opgestoken"

Max Verstappen prijsde tijdens de persconferentie voor de race in Imola vooral het team, die toch de tendens wist om te draaien. Zo zag het er niet naar uit dat de RB20 de snelste wagen was, maar wist de Limburger er toch twee goede rondje eruit te persen tijdens Q3 van de kwalificatie. Meer lezen over het onderonsje tussen Verstappen en een fan na de kwalificatie? Klik hier!

Horner zag Verstappen alles eruit persen voor pole: "Dit was simpelweg buitengewoon"

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, is zeer tevreden met het verloop van de zaterdag. De Brit genoot van de pole position van Max Verstappen in Imola. De teambaas prijst daarbij vooral het werk van het team, want er moest wel wat tijd worden goedgemaakt. Uiteindelijk kon Verstappen het allemaal aan elkaar knopen, maar bleef Sergio Pérez achter in Q2. Meer lezen over hoe Horner dacht over de kwalificatie van zowel Verstappen als Pérez? Klik hier!

Marko maakte zich zorgen over problemen Verstappen: "Het is wel degelijk alarmerend"

Red Bull Racing heeft in tijden niet zo'n uitdagende vrijdag meegemaakt als dit weekend voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. Het baarde Helmut Marko vrijdag zorgen dat niet alleen Sergio Pérez het lastig heeft, maar ook Max Verstappen. Dit werd zaterdag vooral door Verstappen wel omgedraaid, maar erg soepel ging het niet. Lezen wat Marko had te zeggen over de problemen die Verstappen op vrijdag nog had, voordat hij op zaterdag de kwalificatie met P1 afsloot? Klik hier!

