Verstappen uitgefloten in Austin, Organisatie GP VS ontvangt flinke straf van FIA | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag.

Na een enerverende race op het Circuit of the Americas trok het team van Ferrari aan het langste eind, waarbij Charles Leclerc het hoogste treetje van het ereschavot mocht beklimmen. Daarachter waren de spotlights echter vooral gericht op Max Verstappen en Lando Norris, die een hevig gevecht op de baan uitvochten om een podiumplek en in de strijd om het wereldkampioenschap. Na een controversiële straf voor de Brit, mocht Verstappen uiteindelijk mee naar het podium. Daar viel op maandag natuurlijk nog steeds een hoop over te zeggen en te schrijven met uitspraken van de FIA en Verstappen zelf.

FIA geeft tekst en uitleg over tijdstraf Norris na gevecht met Verstappen

Max Verstappen en Lando Norris hadden het weer met elkaar aan de stok tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De laatstgenoemde haalde de Red Bull Racing-coureur buiten de baan in en moest het bekopen met een tijdstraf. De stewards van de FIA hebben daar uitleg over gegeven. Norris had artikel 33.3 van het sportief reglement overtreden, zo wist de FIA uit te leggen. Daarin staat dat "mocht een auto de baan verlaten, dan mag de bestuurder de baan weer oprijden, maar alleen als het veilig is om dit te doen en zonder dat er blijvend voordeel uit voortkomt." In andere woorden, hij kreeg een extra 5 seconden aan zijn broek voor het inhalen buiten de baan. Meer lezen over de uitleg voor de straf van Lando Norris? Klik hier.

Verstappen ontvangt fluitconcert tijdens podiumceremonie na omstreden P3 Austin

Max Verstappen kwam zondag als derde over de streep op het Circuit of the Americas, maar echt warm werden de fans in Austin daar niet van. De drievoudig wereldkampioen werd door de aanwezige supporters getrakteerd op een flink fluitconcert en de Amerikaanse regie zag zich genoodzaakt om het geluid tijdens zijn opkomst flink terug te schroeven. Meer lezen over het fluitconcert voor Max Verstappen? Klik hier.

FIA komt met flinke straf voor organisatie GP Verenigde Staten na chaotische slotfase

De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin heeft voor de organisatie nog een staartje gekregen. In de nacht van zondag op maandag werd duidelijk dat deze organisatie naar de stewards moest. Inmiddels heeft de FIA een straf uitgedeeld. De FIA zag dat er na de race in Austin fans op de baan aanwezig waren, volgens de autosportorganisatie zo'n 200 fans, die van de grandstand waren gekomen en over de hekken waren geklommen om de baan op te komen en wat dichter in de buurt van de coureurs te komen. De FIA was na de race van mening dat de organisatie van de Grand Prix gefaald had in 'het nemen van redelijke maatregelen waardoor een onveilige situatie ontstond'. Meer lezen over de straf voor de organisatie van de GP van de Verenigde Staten? Klik hier.

Verstappen: "McLaren klaagt de laatste tijd over veel dingen"

Max Verstappen stelt dat McLaren 'de laatste tijd veel klaagt'. Vanuit McLaren en Lando Norris waren er na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten klachten over zowel Verstappen als de FIA. Hierbij was het hoofdonderwerp de straf die Norris kreeg tijdens de slotfase van de race. “Het staat heel duidelijk in de regels, buiten de witte lijn mag je niet passeren. Ik ben er in het verleden ook voor gepakt - ik denk in 2017, of wanneer het ook was, dus ik verloor mijn podium op die manier. Dus ik bleef kalm en probeerde daarna mijn best te doen om de auto naar het einde te brengen", zegt Verstappen onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier.

Wolff spreekt schande van Red Bull-systeem: "Schandalig, dit is niet genoeg"

Toto Wolff noemt het "schandalig" dat de FIA het onderzoek naar het illegale systeem van Red Bull Racing heeft afgesloten, zonder dat er sancties volgen voor de Oostenrijkse grootmacht. "Hoe ik er van een afstandje naar kijk en op basis van wat ik heb gehoord, is dit schandalig", klinkt het in Texas tegenover de aanwezig media. "Ik vond het erg leuk dat ze een bezem in de auto hebben gelegd om te laten zien dat dat de enige manier was om het [de rijhoogte van de auto] aan te passen. Ik ben benieuwd hoe lang ze erover hebben gedaan om dat in de auto te stoppen." Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier.

