Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden. Richting het einde van de race leek het Norris tóch te lukken om Verstappen eindelijk te passeren.

Uitgefloten

De feeststemming was echter van korte duur, want Norris kreeg een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek wegens het buiten de baan inhalen van Verstappen. Een controversiële beslissing van de FIA, daar waar Verstappen toch ook met vier wielen buiten de baan ging. Op het internet en het circuit werd daarom ook de Nederlander als gedeeltelijke boeman gezien. Tijdens de podiumceremonie, waar dus niet Norris maar Verstappen te zien was, liet het Amerikaanse publiek hun ongenoegen blijken door de wereldkampioen te trakteren op een fluitconcert. Een actie die de regie van dienst snel in de smiezen had, waardoor ze het geluid van het publiek meteen naar beneden schroefden in de televisie-uitzending.

Verstappen haalt schouders op

Uiteindelijk was het voor Verstappen voor de camera van Viaplay wel gewoon allemaal duidelijk wat er aan de hand was: Ik ga het hem natuurlijk niet makkelijk maken aan het einde van het seizoen. Het enige probleem, omdat ik geen voorkant had, was om heel laat te remmen. Het was heel makkelijk om te blokkeren en de auto recht te zetten op de exits. Uiteindelijk ging het wel redelijk goed. We hebben hem heel lang kunnen ophouden en uiteindelijk kwam hij er voorbij, maar wel buiten de baan. Daardoor krijg je die vijf seconden wat wel goed uitpakt. Uiteindelijk gaan we allebei buiten de baan, maar je kunt niet buiten de baan inhalen."

