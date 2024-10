'Conclusie: Norris moet de volgende keer gewoon crashen met Verstappen'

Max Verstappen en Lando Norris zijn na de Grand Prix van de Verenigde Staten het meest besproken onderwerp in de media. De twee vochten rondenlang om de derde plek op het podium en deze strijd werd - mede door een tijdstraf voor Norris - gewonnen door Verstappen. Bij The Race concluderen ze dat de regels van de FIA gewoonweg te onduidelijk zijn en dat Norris beter kan crashen de volgende keer.

Het was een gevecht om van te watertanden daar in Austin, maar helaas lieten de reglementen het wederom niet toe om de winnaar op de baan naar boven te laten komen. Norris haalde Verstappen buitenom in, nadat hij van de baan was gedreven en kreeg hiervoor een tijdstraf, waardoor hij alsnog achter de Red Bull finishte. McLaren was van mening dat Verstappen gestraft zou moeten worden, terwijl ze bij Red Bull direct overtuigd waren van een fout van Norris. Na afloop van de race werd dit incident uitgebreid nabesproken, maar experts, analisten en teambazen raakten het niet eens. De regels zijn gewoon te onduidelijk, stelt The Race.

Reglementen zijn "puinhoop" in F1

"Ik begrijp de situatie waarin de Formule 1-racerij zich bevindt niet", zo begint de welbekende Scott Mitchell zijn analyse. "Verstappen reed zo briljant in dat gevecht, maar ik ben er absoluut niet van overtuigd dat de inhaalactie van Norris een straf verdiende, aangezien Verstappen geen ruimte liet. De racerichtlijnen zijn een puinhoop, de racekunst is enorm onduidelijk geworden en het is heel moeilijk om een ​​beslissing uit te leggen of te begrijpen."

Norris kan beter gewoon crashen met Verstappen

Volgens Mitchell zou Norris nog beter gewoon kunnen crashen met Verstappen. "Ik denk dat de conclusie uit deze race voor Norris is dat hij niet meer van de baan af moet gaan en gewoon met de andere auto moet crashen", zo zegt hij. "Moeilijk om te zeggen wat de stewards in zo'n scenario zouden beslissen. Maar ontwijkende maatregelen nemen levert duidelijk niets op."

