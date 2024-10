Marko over Austin: 'Elke coureur zou moeten weten dat hij geen rookie meer is'

Lando Norris had de situatie met Max Verstappen in Austin beter moeten inschatten, zo luidt de mening van Red Bull-topman Dr. Helmut Marko. De Oostenrijker is van mening dat als Norris zijn opponent goed had gekend, hij had geweten hoe Verstappen zou gaan verdedigen en was hij niet buiten de baan beland.

Rondenlang ging het gevecht tussen Verstappen en Norris door in de VS. Terwijl de Brit aanval op aanval probeerde in te zetten, wierp Verstappen keer op keer met succes zijn schild op. Uiteindelijk resulteerde het in een wanhopige poging van Norris, waardoor beide coureurs buiten de baan terechtkwamen en de McLaren Verstappen buitenom passeerde. Het resulteerde uiteindelijk in een vijf seconden tijdstraf voor de coureur uit Bristol. Onnodig, zo zegt Marko. Als Norris zijn rivaal een beetje had gekend, had hij dit kunnen weten, stelt de topman van Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Marko looft Verstappen: "Hij heeft de ervaring en wij hebben dat ook"Lees meer

Norris "zou dat moeten weten" over Verstappen

"Het is jammer dat het zo eindigde, want daarvoor was het echt een geweldig duel. Max was ongelofelijk dat hij de duidelijk snellere McLaren zoveel ronden achter zich hield, terwijl zijn voorbanden al op waren. Alleen Max kan dat. Maar over het algemeen ben ik een voorstander van de theorie: laat ze vechten", zo zegt Marko bij Speedweek, terugblikkend op het gevecht in Austin. “Max verdedigde zich met alles wat hij had, maar het is voor elke tegenstander duidelijk dat hij geen rookie is. Hij is een van de meest beheerste, maar ook een van de hardste coureurs. Lando Norris zou dat moeten weten. Norris is ook meerdere keren van de baan geweest.”

LEES MEER: Anderson heeft "medelijden" met Norris: "Verstappen pest hem regelrecht in z'n gezicht"

Marko verwacht moeilijker weekend in Mexico

Komend weekend reist het Formule 1-circus af naar Mexico. Kunnen we daar hetzelfde spelbeeld verwachten? Marko denkt van niet. “Het wordt daar moeilijker voor ons. Je mag George Russell in de Mercedes niet onderschatten, hij had een waanzinnig tempo in Texas. Als hij vooraan was gestart, was alles anders geweest. Ik zie een vierstrijd tussen Mercedes, Ferrari, McLaren en ons. Als de winnaars zich afwisselen, speelt dat in ons in de kaart. De GP van de VS was een beetje te veel voor de hartslag, ik hoop dat niet elke race zo verloopt.”

Gerelateerd