Max Verstappen (27) vecht een intense strijd uit met Lando Norris (24) om de wereldtitel in de Formule 1, maar in de praktijk lijkt laatstgenoemde geen schijn van kans te maken. Als het er op de baan op aankomt, heeft Verstappen duidelijk de overhand op Norris. Dit schrijft F1-journalist Ben Anderson bij The Race.

Hij had de snellere auto. Hij had de betere banden. Hij had het momentum. Toch slaagde Norris er niet in voor Verstappen te eindigen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Hij verloor zodoende terrein op Verstappen in strijd om de wereldtitel en het lijkt langzaam onmogelijk te worden om deze droom in 2024 te verwezenlijken. "Ik heb medelijden met Lando Norris", zo begint Anderson zijn artikel. "Hij zit in een vreselijke positie. Hij heeft een kleine kans om voor het eerst een Formule 1-kampioenschap te winnen. Maar om dat te doen, moet hij Max Verstappen consequent overtreffen met een onredelijk aantal punten."

Verstappen pest Norris regelrecht in z'n gezicht

En iedere keer wanneer het er op aankomt en Verstappen en Norris elkaar treffen op de baan, slaagt de McLaren-coureur er niet in de Nederlander een lesje te leren. Ja, hij wint als hij verreweg sneller is zoals op Zandvoort, maar als het een close battle wordt, kan hij het niveau van Verstappen niet evenaren. "Verstappen pest Norris bijna regelrecht in z'n gezicht wanneer ze wiel aan wiel op het circuit komen. Het gebeurde herhaaldelijk in Oostenrijk, tot het punt dat ze contact maakten en hun beide races verpest werden - die van Lando nog meer dan die van Max", zo klinkt het.

Verstappen op z'n best en Norris kan er niet voorbij

Anderson vervolgt: "Maar daar [in Oostenrijk, red.] kreeg Norris een voorproefje van hoe ver Verstappen bereid is te gaan om een cruciale positie op een cruciaal moment te verdedigen. Op de Red Bull Ring ging het om de leiding van de race - echt een hoge inzet. In Austin zagen we het voor de tweede keer, ditmaal om een podiumplaats achter de dominante Ferrari's. Verstappen was weer op zijn best en Norris kon er niet zomaar voorbij."

