Toto Wolff noemt het "schandalig" dat de FIA het onderzoek naar het illegale systeem van Red Bull Racing heeft afgesloten, zonder dat er sancties volgen voor de Oostenrijkse grootmacht.

Het raceweekend in de Verenigde Staten stond bol van de actie op de baan, maar de krantenkoppen werden met name gedomineerd door de zoveelste soap van het seizoen. In Austin kwam naar buiten dat Red Bull Racing een systeem in de auto heeft gebouwd, waarmee de rijhoogte van de vloer aangepast kan worden door een trucje met de bib of T-tray: de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. In theorie zou dit met dit systeem ook mogelijk zijn in de periode ná de kwalificatie en vóór de race. De auto's vallen dan echter onder de parc fermé-regels en mogen dan niet meer door de teams aangeraakt worden. Het aanpassen van de vloer, waar veel tijdwinst mee geboekt kan worden, zou dus absoluut illegaal zijn.

Tekst en uitleg Red Bull Racing

Red Bull Racing stak vervolgens niet onder stoelen of banken dat een dergelijk systeem inderdaad op de auto zit, maar dat het nog nooit onreglementair is gebruikt. Christian Horner legde uit dat het een zogeheten open source-onderdeel is, wat inhoudt dat het op een voor iedereen toegankelijke database geüpload moet worden. Iedereen had het dus gewoon kunnen zien, aldus de Red Bull Racing-teambaas. De FIA verzegelde het onderdeel en heeft in overleg met Red Bull Racing besloten dat het over twee weken in Brazilië niet meer op de auto mag zitten, en daar was de kous mee af.

FIA sluit het boek

"Kan ik eerlijk met absolute zekerheid zeggen of er iets ongewoons is geweest? Nee. Kan ik zeggen dat de zaak gesloten is? Jazeker", zo klonk de uitleg van Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij. "Het is moeilijk om achteraf te bewijzen wat er precies is gebeurd." Daarmee wordt het boek dus gesloten, maar niet iedereen heeft daar vrede mee. McLaren-CEO Zak Brown sprak zijn onvrede eerder al uit, en ook Toto Wolff is niet blij.

Wolff noemt het schandalig

"Hoe ik er van een afstandje naar kijk en op basis van wat ik heb gehoord, is dit schandalig", klinkt het in Texas tegenover de aanwezig media. "Ik vond het erg leuk dat ze een bezem in de auto hebben gelegd om te laten zien dat dat de enige manier was om het [de rijhoogte van de auto] aan te passen. Ik ben benieuwd hoe lang ze erover hebben gedaan om dat in de auto te stoppen."

Volgens Red Bull Racing heeft iedereen een dergelijk systeem, maar ook dat spreekt Wolff tegen: "Ik wist niet dat we dit soort systemen gebruiken in de Formule 1. Beloven dat je het niet meer zal gebruiken, is niet goed genoeg. Waarom zou je zoiets ontwerpen? Is dat hoe het werkt in de Formule 1?" Over het besluit van de FIA wil de Mercedes-teambaas zich niet verder uitlaten: "Ik kan niet voor de FIA spreken en ik kan ook niet voor Nikolas spreken, maar het moge duidelijk zijn dat dit heel lang onder de radar is gebleven."

