De herfststop is voorbij en in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten werd er meteen gewezen naar een trucje op de Red Bull RB20 van kampioenschapsleider van Max Verstappen. Maar hoe werkt dit bib-mechanisme eigenlijk en waarom noemt McLaren het illegaal?

Richting het evenement op het Circuit of the Americas brak het nieuws dat de FIA een team verdacht van het aanpassen van de rijhoogte in parc fermé door middel van een bepaald 'foefje'. Dat zou in overtreding kunnen zijn van artikel 40.2.b.I van het sportief reglement waarin staat dat "de aerodynamische afstelling van de voorvleugel alleen aangepast mag worden door middel van bestaande onderdelen" en artikel 40.9 waarin staat dat "een deelnemer geen enkel onderdeel van de auto mag aanpassen of veranderingen door mag brengen aan de afstelling van de ophanging, wanneer de auto in parc fermé staat". Red Bull Racing gaf meteen toe dat zij degenen zijn met het mechanisme. De FIA heeft de bib verzegeld en Red Bull moet op zijn laatst voor de Grand Prix van São Paulo met een oplossing zijn gekomen.

Makkelijk hulpmiddel

Op vragen van de aanwezige media in Texas hoe Red Bull intern heeft gereageerd op de ingreep van de autosportbond, antwoordde Verstappen kort maar krachtig: "Niets." Hij verwacht dan ook niet dat het verzegelen van het mechanisme een impact gaat hebben op zijn prestaties, en dat liet hij ook meteen zien door de pole te pakken voor de sprintrace. "Toen ik erover las, dacht ik: 'Zijn er andere teams die dat doen?' En vervolgens kwam ik erachter dat het met ons team te maken had. We hebben het er nooit over gehad in briefings, omdat het niets meer dan een makkelijk hulpmiddel is om dingen aan te passen." Het aanpassen van de rijhoogte via de bib kan dan ook alleen, wanneer de auto helemaal uit elkaar ligt.

Afleidingsmanoeuvre

Christian Horner sluit zich bij Verstappen aan en vindt het ook maar een storm in een glas water. "Het staat op een lijst van open source-componenten, dus het is de afgelopen drie jaar voor iedereen beschikbaar geweest. De FIA is er tevreden mee. Ik denk dat het gewoon bedoeld is om misschien wat paranoia elders in de paddock te sussen", zo wijst de teambaas bij Sky Sports F1 naar McLaren dat net voor de herfststop onder de loep werd genomen vanwege de 'mini-DRS'. "Soms heb ik het gevoel dat, om af te leiden van wat er in je eigen huis gebeurt, je soms ergens anders een vuurtje probeert aan te steken."

Grens overschreden

Oscar Piastri vindt dat het mechanisme van Red Bull illegaal is. "Van wat ik heb gehoord, is zoiets als dit niet de grenzen opzoeken. Het overschrijdt ze duidelijk." Tegenover de aanwezige media sluit Lando Norris zich aan bij zijn McLaren-teamgenoot. "Er is een verschil tussen dingen die zwart-wit zijn zoals dit, en de grens opzoeken in de Formule 1 en nieuwe dingen verzinnen, innoveren binnen de perken." Ondertussen is Zak Brown niet overtuigd van de uitleg van Red Bull. "Ik denk dus dat het onmiskenbaar is dat zij toegang hebben tot hun front bib vanuit de auto. Dat is onbetwist. "Waarom zou je het zo ontwerpen dat het zich binnen in de auto bevindt, terwijl de andere negen teams het buiten de auto ontwerpen?", zo vraagt de McLaren-CEO zich af bij Sky Sports F1.

Geen illegale praktijken

De FIA benadrukt echter dat er geen illegale praktijken zijn gevonden. "Bij de vorige race werd ons erop gewezen dat bepaalde ontwerpen de rijhoogte van de voorkant van de auto, die sommigen een bib noemen, in parc fermé zouden kunnen laten veranderen. We hadden geen aanwijzingen of bewijs dat iemand zoiets daadwerkelijk deed, wat duidelijk illegaal zou zijn onder de parc fermé-regels. Maar zoals ik al zei, we hadden geen duidelijke indicatie dat iemand zoiets deed, dus vanaf deze race hebben we gezegd dat het absoluut onmogelijk moet zijn om dat te doen", aldus Nikolas Tombazis, FIA-directeur van de single seater-racerij, tegenover de eerdergenoemde Britse tv-zender.

Hoe werkt de bib?

Met dit mechanisme van Red Bull zou het mogelijk zijn om de hoogte van de bib of T-tray te veranderen, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Normaal gesproken hoort een monteur dat alleen aan te kunnen passen buiten parc fermé. Kan een coureur de rijhoogte vanuit de cockpit veranderen door middel van knopjes of een programma op zijn stuur, dan levert dit een voordeel op, bijvoorbeeld omdat de rijhoogte met weinig brandstof aan boord in de kwalificatie optimaal gezien anders in dan met een volle tank in de race.

De bib zou niet verbonden zijn aan wat Verstappen op het stuur kan doen en het mechanisme zelf zit diep verstopt in de ruimte waar de voeten zitten en dus kan hij er ook niet bij, wanneer hij in de auto zit. Daarnaast is er ook gewoon gereedschap nodig om het mechanisme überhaupt aan te passen. Een monteur kan er alleen goed bij, als de gehele neus en een koolstofvezelonderdeel in de voetruimte eraf worden gehaald. Om dat snel te doen, zijn meerdere monteurs nodig. Het is natuurlijk onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen in parc fermé, wanneer de auto niet mag worden aangeraakt, zonder dat het opvalt.

Om deze redenen weet de FIA vrijwel zeker dat Red Bull geen misbruik heeft gemaakt van de bib en weet Red Bull dat het verzegelen van het mechanisme geen impact gaat hebben op de prestaties van Verstappen en Sergio Pérez.

