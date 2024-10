Dr. Helmut Marko was afgelopen week vrij open over wie hij denkt dat eind 2024 met de wereldtitel naar huis gaat. De adviseur stelde dat Lando Norris erg rap is, maar dat hij mentaal misschien niet zo sterk is als Max Verstappen. McLaren-CEO Zak Brown vond die opmerking over zijn coureur niet zo gepast, maar Marko wijst in gesprek met Motorsport-Magazin naar de feiten.

Het titelgevecht tussen McLaren en Red Bull Racing is nu dan echt losgebarsten. Daar waar McLaren eerder dit jaar alleen in de constructeurstitel geloofde, is de rijderstitel daar inmiddels ook bijgekomen. Van Oscar Piastri wordt gevraagd om Norris te helpen, daar waar het kant, maar de psychologische oorlogsvoering tussen de twee teams is inmiddels ook al begonnen.

'Opmerkingen Marko zijn ouderwets'

Marko verklaarde dat Verstappen simpelweg mentaal sterker is dan zijn Britse collega bij McLaren. Die woorden vielen bij Brown niet zo lekker. Zo verklaarde de CEO van McLaren dat Norris juist een ambassadeur voor mentale gezondheid is en dat het een probleem is waarover gesproken moest worden. De opmerkingen van Marko schaarde Brown dan ook in de categorie ouderwets. In de ogen van de Amerikaan was het zelfs ongepast en brengt het de sport tien à twintig jaar terug in de tijd.

Marko wijst naar de feiten

De adviseur van Red Bull vindt dat dan vervolgens weer flauw. Tegenover het medium vertelt hij: "Mij werd gevraagd wie het wereldkampioenschap zou winnen, en toen zei ik dat dat Max zou worden, omdat hij mentaal het sterkst is en de snelste coureur." Daarnaast kan Marko naar de feiten wijzen om zijn punt te onderbouwen: "En als je kijkt naar hoe vaak Max posities wint of zijn startpositie behoudt en hoe Lando dat doet, dan wordt het denk ik duidelijk."