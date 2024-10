Volgens Erik van Haren is het om meerdere redenen belangrijk geworden dat Red Bull Racing weer de weg naar boven weet te vinden. Christian Horner wordt weliswaar gesteund door de Thaise meerderheidsaandeelhouder van Red Bull, maar als de prestaties blijven tegenvallen, dan neemt ook de druk op de langstzittende teambaas in de Formule 1 toe.

Die weg naar boven lijkt in Austin voorlopig te zijn gevonden. Max Verstappen wist namelijk de sprintpole te pakken op het Circuit of the Americas. De punten worden echter zaterdagavond uitgedeeld tijdens de sprintrace en het hoofdprogramma komt aankomende zondag. De updates van het Oostenrijkse team lijken aan te slaan en in Telesport legt Van Haren uit dat dit ook wel tijd wordt.

Red Bull in iets rustiger vaarwater

Over de machtsstrijd binnen Red Bull lijkt vandaag de dag geen sprake meer te zijn. Ook Helmut Marko gaf eerder aan dat de neuzen binnen het team dezelfde kant op moeten staan en dat het belangrijkste is om de titel voor Verstappen binnen te slepen. Dat de sleutelpersonen vertrekken is volgens Van Haren tekenend voor de situatie: "Dat is natuurlijk geen verrassing. Als er iets bovenin gebeurd, dan druppelt dat weer naar beneden. Ze hebben overal een verklaring voor. Drie belangrijke mensen die al vijftien jaar bij Red Bull werken, Adrian Newey, Jonathan Wheatley en dan nu Will Courtenay, die vertrekken. Je kan het allemaal wel mooi vertellen, het één staat natuurlijk niet helemaal los van het ander."

Bij uitblijven ommekeer, moet Horner rekening houden met ontslag

Het vertrek van de sleutelpersonen biedt echter ook weer de kans aan een nieuwe lichting en zodra die gaan presteren, dan zal het gedoe achter de schermen ook minder worden. "Ze hebben het allemaal wel redelijk opgelost, ook met de strijd met de Oostenrijkse tak met Helmut Marko. Alleen je merkt nog steeds achter de schermen dat er wel van alles speelt. Dat is nu allemaal iets rustiger. Maar het zal nooit meer, en dat erkennen ook mensen die jaren in deze sport zitten, het zal nooit meer worden als voor dit jaar", legt Van Haren uit. Uiteindelijk kan dat ook de kop van de teambaas kosten: "De druk op Horner neemt toe als de resultaten minder gaan worden."