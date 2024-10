Hoewel één zwaluw natuurlijk nog geen zomer maakt, is dr. Helmut Marko ervan overtuigd dat de sprintpole van Max Verstappen in Austin, het begin is van de ommekeer. De laatste keer dat Verstappen de snelste tijd te pakken had tijdens een kwalificatie, was tijdens het Grand Prix-weekend in Oostenrijk.

Aan alles was te merken dat het raceweekend in de Verenigde Staten in ieder geval perspectief moest bieden aan Red Bull Racing en hoewel het slechts een sprintpole is, gaat Marko er vanuit dat het team weer op de juiste koers zit. De verschillen waren vrijdagavond echter niet heel groot. Zo was Verstappen weliswaar de snelste, maar George Russell zat er slechts twaalf duizendsten achter en nummer drie Charles Leclerc gaf uiteindelijk iets meer dan twee tienden toe. Titelrivaal Lando Norris kwam niet verder dan P4 en sprak over niet zo'n goede dag.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA geeft opheldering over bib-mechanisme: 'Geen indicatie dat zoiets is gebruikt'

'Red Bull is terug'

Ook Marko wil niet direct te hoog van de toren blazen in gesprek met Servus TV. "Dit is natuurlijk een heel goed begin met de nieuw onderdelen op de auto, die meteen werkten. Dat is niet vanzelfsprekend met slechts één training", zo wijst de adviseur van Red Bull naar de beperkte tijd tijdens het sprintweekend. Daarnaast zag Ferrari er sterk uit, maar was het Russell die op een haar na de poletijd misliep. "We hadden daarna [vrije training] alle vertrouwen erin dat we vooraan zouden meedoen, zeker over één ronde, maar we hadden wel verwacht dat Ferrari onze tegenstander zou zijn." Dat Red Bull weer om de bovenste plekken kan knokken is volgens Marko wel het bewijs dat het team op de goede weg is. "Ik zou zeggen dat Red Bull weer terug is. Ja, Red Bull is terug!", zo sluit Marko bij PlanetF1 af.