Lando Norris (24) moet morgen in de achtervolging bij Max Verstappen (27) tijdens de Sprint in Austin. Norris kwalificeerde zich slechts als vierde, waar Verstappen er met de snelste tijd vandoor ging. Na afloop erkende Norris dat hij en zijn team geen al te beste dag achter de rug hebben.

Na een wekenlange stilte in de Formule 1 hoopte Norris in de Verenigde Staten weer door te kunnen gaan met waar hij mee bezig was, namelijk het opjagen van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Het zal op zaterdag en zondag echter beter moeten gaan dan op de vrijdag, want tijdens beide sessies was Norris langzamer dan zijn rivaal. In de kwalificatie voor de Sprint kwam de McLaren-coureur niet verder dan de vierde tijd, terwijl Verstappen er met 'pole' vandoor ging. Een domper, want de race van zaterdag is vrij kort en tijd voor een goede inhaalrace is er dus eigenlijk niet. Na afloop gaf Norris een korte reactie op zijn kwalificatie.

Norris spreekt van "geen goede dag" in Austin

Bij de pers liet Norris weten dat hij teleurgesteld is over de vrijdag in Texas, al had het volgens hem ook slechter gekund. Hij neemt de vierde startplek voor zaterdag dan ook maar voor lief. "Niet heel erg goed, want ik ben vierde", zo begon hij zijn reactie op het resultaat. "Het was geen goede dag. Ik worstelde de hele dag met de balans en de set-up. Het had slechter gekund, dus ik neem het maar." De Brit ontkende overigens ook dat McLaren met een enorm upgradepakket rijdt in de VS. "Het is geen nieuw pakket. Het is relatief hetzelfde [als wat ze al hadden, red.]", zo zegt hij.

