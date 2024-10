Hoewel George Russell de sprintrace van vanavond liever vanaf pole position was gestart, kan hij ook prima leven met de tweede tijd. De Brit is vooral blij dat het updatepakket van Mercedes haar vruchten heeft afgeworpen, want de Zilverpijlen hebben de snelheid te pakken.

Russell stond in SQ3 lange tijd bovenaan en aan die tijd konden Charles Leclerc en Lando Norris niet komen. Het duo werd lange tijd als één van de favorieten gezien voor de sprintpole, maar het was uiteindelijk Max Verstappen die twaalf duizendsten van een seconden sneller was dan de Mercedes-coureur en dus zal de Nederlander de verkorte race in Austin vanaf pole aanvangen.

Russell stipt vooruitgang Mercedes aan

In het persbericht van Mercedes legt Russell uit dat hij terugkijkt op een prima dag: "Ik ben echt blij met hoe het vandaag is gegaan. Het is een tijdje geleden dat we ons op de eerste rij kwalificeerden, dus we kunnen tevreden zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt." De updates zijn niet altijd raak bij Mercedes, maar dit weekend heeft het Duitse team het goed voor elkaar. "De updates die we hier hebben meegebracht lijken goed te werken, hoewel het ons een beetje heeft verrast hoe competitief we vandaag waren. Sprintkwalificatie was een lastige sessie, maar ik kon mijn ronde in SQ3 goed bij elkaar krijgen. Vooral het laatste sector was sterk en dat stelde ons in staat om P2 te pakken."

'We hadden er allebei moeten staan'

Teamgenoot Lewis Hamilton vertrekt vanaf P7 en hoewel de zevenvoudig kampioen zichzelf vergaloppeerde in bocht twaalf, wijst Russell vooral naar de gele vlag als oorzaak. "Lewis was vandaag erg snel, maar had pech door een gele vlag. We hadden er allebei moeten staan, maar het is geweldig dat we als team weer meededen vandaag. Het is ook duidelijk dat het erg dicht bij elkaar ligt met een aantal andere teams, waaronder Red Bull, Ferrari en McLaren. Hopelijk kunnen we deze vorm het weekend vasthouden en kijken we uit naar het vechten aan de voorkant."