Max Verstappen stelt dat McLaren 'de laatste tijd veel klaagt'. Vanuit McLaren en Lando Norris waren er na de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten klachten over zowel Verstappen als de FIA. Hierbij was het hoofdonderwerp de straf die Norris kreeg tijdens de slotfase van de race.

Norris haalde Verstappen in tijdens de slotfase van de race, maar deed dit volgens de FIA op onreglementaire wijze buiten de baan. Norris gaf de plaats op aangeven van McLaren niet terug, waarna even laten Norris vijf seconden straf kreeg ondanks dat McLaren dacht dat dit niet ging gebeuren. Aangezien het gat minder dan vijf seconden was naar Verstappen bij de finish, zakte Norris naar P4 en ging Verstappen naar P3. Tijdens de persconferentie van de FIA na de race kreeg Verstappen de vraag of hij sympathie heeft voor de klachten van McLaren en Norris over de straf. “Nee, dat heb ik niet. Ik bedoel, ze klagen de laatste tijd over veel."

Verstappen ziet duidelijke regels FIA over overtreding Norris

Volgens Verstappen is het duidelijk dat Norris de regels bij zijn inhaalactie heeft overtreden. “Het staat heel duidelijk in de regels, buiten de witte lijn mag je niet passeren. Ik ben er in het verleden ook voor gepakt - ik denk in 2017, of wanneer het ook was, dus ik verloor mijn podium op die manier. Dus ik bleef kalm en probeerde daarna mijn best te doen om de auto naar het einde te brengen. Het was niet makkelijk met de banden en de situatie waarin ik me bevond. Maar al met al heb ik toch genoten van het gevecht dat we hadden.”

Verstappen zag niets mis met aanval tijdens eerste bocht F1 GP VS

Tijdens de eerste bocht van de race was het Verstappen die de aanval koos ten opzichte van Norris. McLaren liet al weten dat het kan begrijpen dat de FIA geen straf gaf voor de aanval van de Nederlander. Verstappen zelf legt uit wat hij zag tijdens het moment. “Er was een gat aan de binnenkant, dus ik ging ervoor. Die bocht is heel breed, dus je kunt heel wijd gaan of proberen heel krap te gaan. Ik koos voor die optie en ik kwam er dit keer nog steeds als tweede uit, en het was Charles op kop. Ik denk dat het heel goed voor me uitpakte, want Charles was toch al sneller, dus hij reed gewoon weg."