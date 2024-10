Volgens Olav Mol was het genieten geblazen tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten die afgelopen zondag werd verreden in Austin. De Nederlander gaat vooral in op Ferrari en het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in de slotfase van de race.

Tijdens het Race Café van Ziggo Sport zegt Mol dat hij heeft genoten van het duel tussen Norris en Verstappen tijdens de slotfase van de race in Austin. "Dit was een autorace in optima forma. Er werd zo hard geknokt." Wat bij de Nederlander vooral opviel, was dat het team dat als enige geen upgrades meenam - Ferrari - het dominante team bleek dit weekend. "Ferrari was het enige topteam, dat geen upgrades meenam. Ze hebben helemaal niks meegenomen." Ondanks de zege van Charles Leclerc en de tweede plaats van Carlos Sainz denkt Mol niet dat Leclerc nog een serieuze uitdager is van Verstappen. "Leclerc gaat niet alles winnen. Je kunt het van tevoren niet voorspellen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 Driver Of The Day 2024: Leclerc ook door fans gezien als uitblinker in Austin

Mol over duel Verstappen vs Norris en straf vanuit FIA

Mol gaat vervolgens in op de straf die Norris ontving tijdens de race wegens het inhalen buiten de baan van Verstappen tijdens het duel tussen de twee coureurs aan het einde van de race. "Max [Verstappen] zat er eerst voor! Gaining an advantage betekent dat je beter uit die situatie komt dan hoe je erin ging, en Max [Verstappen] zat er eerst voor." Norris had graag gewild dat McLaren hem eerder had geinformeerd, zodat hij Verstappen er nog langs had kunnen laten om hem vervolgens weer in te halen. Mol zag wel een probleem als McLaren dit had uitgevoerd. "Wat Norris hier volgens mij mist, is dat als hij die plek teruggeeft, dat de wedstrijdleiding dan alsnog had kunnen kijken of dit forcing another driver off the track was." Norris zakte door deze straf van P3 naar P4 en zag daardoor Verstappen weer verder uitlopen in het kampioenschap.

Mol gebruikt straf Russell als voorbeeld

Mol zag eerder in de race, bij een moment waar George Russell ook een tijdstraf kreeg, het voorbeeld van waarom Norris ook een straf kreeg aan het einde van de race. "Zo naaiden ze George Russell een straf aan met Valtteri Bottas. Hij kreeg daar gewoon vijf seconden straf voor. Ik vond die straf echt heel flauw hoor." Russell eindigde uiteindelijk met een eenstopper op de zesde plaats, terwijl hij vanuit de pits begon wegens het verwisselen van onderdelen tijdens parc fermé.

Gerelateerd