Max Verstappen en Lando Norris hadden het weer met elkaar aan de stok tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De laatstgenoemde haalde de Red Bull Racing-coureur buiten de baan in en moest het bekopen met een tijdstraf. De stewards van de FIA hebben daar uitleg over gegeven.

De twee titelrivalen waren in de eerste bocht van de eerste ronde al zo erg met elkaar bezig dat Charles Leclerc aan de binnenkant kon duiken om zo de leiding af te pakken. Hij sleepte de achtste overwinning uit zijn Formule 1-carrière binnen na een oppermachtig optreden op het Circuit of the Americas. Carlos Sainz maakte er een één-twee van voor Ferrari. Verstappen had het ondertussen lastig op de harde compound en het lukte Norris om het gat te dichten op iets verser rubber. In de ronde 52 van 56 probeerde hij buitenlangs de Limburger te gaan in bocht 12. Ze gingen allebei over de witte lijn, maar het lukte Norris om de laatste podiumplek af te pakken. De stewards draaiden het echter weer terug in het klassement.

Artikel 33.3

Norris had artikel 33.3 van het sportief reglement overtreden, zo wist de FIA uit te leggen. Daarin staat dat "mocht een auto de baan verlaten, dan mag de bestuurder de baan weer oprijden, maar alleen als het veilig is om dit te doen en zonder dat er blijvend voordeel uit voortkomt." In andere woorden, hij kreeg een extra 5 seconden aan zijn broek voor het inhalen buiten de baan. De stewards hebben deze conclusie getrokken na het bekijken van de data van de posities en het marshalsysteem, videobeelden en onboardbeelden, en ze kwamen daarna met een uitgebreide uitleg over het incident tussen Auto 1 (Verstappen) en Auto 4 (Norris).

"Auto 4 was Auto 1 aan de buitenkant aan het inhalen, maar lag niet gelijk met Auto 1 bij de apex", zo leest het statement van de FIA. "Daarom, volgens de Driving Standards Guidelines, had Auto 4 het 'recht' op de bocht verloren. Vervolgens, omdat Auto 4 de baan had verlaten en voor Auto 1 terug op de baan, wordt het beschouwd als de baan verlaten en er blijvend voordeel uit halen. Een tijdstraf van 5 seconden werd opgelegd in plaats van de 10 seconden die volgens de richtlijnen wordt geadviseerd, omdat toen de coureur van Auto 4 zich eenmaal had gewijd aan de inhaalactie aan de buitenkant, had hij weinig alternatief dan het verlaten van de baan, vanwege hoe dichtbij Auto 1 was die ook de baan had verlaten. Daarom besloten we dat het niet meetelt als overschrijding van de track limits voor Auto 4."

Norris is er dus eigenlijk nog goed vanaf gekomen met niets meer dan een extra 5 seconden. De stewards lijken coulant te zijn geweest door er én geen 10 seconden straf van te maken én om hem onbestraft te laten voor het te vaak overschrijden van de track limits.

