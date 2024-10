Max Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De Nederlander geeft na afloop zijn mening over de race en over de straf voor zijn titelrivaal.

Verstappen verschijnt na afloop van zijn veelbewogen race voor de camera van Viaplay om tekst en uitleg te geven over zijn rit naar het podium in Austin: "Hard voor moeten vechten natuurlijk. Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat ik Lando achter me kon houden of een kans had om wat te doen. Het ging niet echt lekker in de wedstrijd. Ik kreeg de banden niet onder controle, er zat geen balans in, ik kon niet remmen. Als je dat niet hebt, dan kan je niet zoveel uitrichten. We moeten kijken wat er mis is gegaan ten opzichte van de afgelopen twee dagen", zo vertelt hij over de behoorlijke val in performance.

Niet makkelijk maken

Verstappen werd al vroeg gepakt met een undercut door Ferrari: "We konden er niks tegen doen. Als ik nog eerder was binnengekomen had ik nog meer problemen gehad op die harde band. Uiteindelijk hebben we er meer uitgehaald dan uiteindelijk kon." Vervolgens gaat het over hét moment van deze Grand Prix: het intense gevecht met Norris: "Ik ga het hem natuurlijk niet makkelijk maken aan het einde van het seizoen. Het enige probleem, omdat ik geen voorkant had, was om heel laat te remmen. Het was heel makkelijk om te blokkeren en de auto recht te zetten op de exits. Uiteindelijk ging het wel redelijk goed."

Straf Norris

De Limburger vervolgt: "We hebben hem heel lang kunnen ophouden en uiteindelijk kwam hij er voorbij, maar wel buiten de baan. Daardoor krijg je die vijf seconden wat wel goed uitpakt. Uiteindelijk gaan we allebei buiten de baan, maar je kunt niet buiten de baan inhalen", zo geeft hij zijn mening over de straf voor zijn goede vriend. Ten slotte gaat het nog even over het feit dat hij - ondanks geen geweldig weekend - toch nog vijf punten in het kampioenschap uitloopt ten opzichte van Norris: 'Dat is het allerbelangrijkste. We willen het kampioenschap winnen. In de race kwam je tekort en er is nog best wat werk te doen."

