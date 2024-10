De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin heeft voor de organisatie nog een staartje gekregen. In de nacht van zondag op maandag werd duidelijk dat deze organisatie naar de stewards moest. Inmiddels heeft de FIA een straf uitgedeeld.

De race zelf werd op dominante wijze gewonnen door Charles Leclerc, die bij de start de eerste plaats al over zou nemen en daarna niet meer om zou kijken. Carlos Sainz werd tweede, voor Max Verstappen. De Nederlander profiteerde van een straf voor Lando Norris, die buiten de baan had ingehaald volgens de FIA. Toch moest ook de organisatie na de race nog langs de stewards komen.

FIA geeft organisatie F1 GP Verenigde Staten straf

De FIA zag dat er na de race in Austin fans op de baan aanwezig waren, volgens de autosportorganisatie zo'n 200 fans, die van de grandstand waren gekomen en over de hekken waren geklommen om de baan op te komen en wat dichter in de buurt van de coureurs te komen. De FIA was na de race van mening dat de organisatie van de Grand Prix gefaald had in 'het nemen van redelijke maatregelen waardoor een onveilige situatie ontstond'.

Dit heeft de organisatie een boete van 500.000 euro opgeleverd. 350.000 euro hiervan is voorwaardelijk tot 31 december 2026, waardoor de organisatie daadwerkelijk 150.000 euro moet betalen. Mocht er tijdens deze periode en tijdens een race van de FIA in Austin nog eens zo'n incident plaats gaan vinden, dan moet de organisatie alsnog die 350.000 euro gaan betalen. De FIA kwam tot deze beslissing omdat dit de eerste keer is dat er zo'n overtreding is geweest op het circuit in Austin.

