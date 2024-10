Het management achter de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten moet zich verantwoorden bij de FIA. De stewards zagen dat er fans op de baan stonden, voordat alle coureurs waren gefinisht - een gevaarlijk incident.

Charles Leclerc heeft de race op het Circuit of the Americas op zijn naam weten te schrijven. Max Verstappen en Lando Norris hadden het met elkaar aan de stok in de eerste bocht en daar kon de Monegask van profiteerde. Hij hoefde niet meer achterom te kijken en reed oppermachtig naar de overwinning. Het lukte Carlos Sainz om een undercut op Verstappen te doen en dat leverde hem de tweede positie op. Verstappen mocht de beker voor de derde plaats in handen nemen. De stewards vonden dat Norris de Red Bull Racing-coureur buiten de baan had ingehaald en kreeg daarvoor een tijdstraf van 5 seconden. Verder finishten Oscar Piastri, George Russell, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Liam Lawson en Franco Colapinto nog in de punten.

Fans op de baan

De stewards hebben het er in Austin, Texas maar druk mee. Na alle uitgedeelde tijdstraffen voor de coureurs zat het werk er na de finish nog steeds niet op. Ze hebben namelijk de organisatie en de promotor van de Grand Prix van de Verenigde Staten op het matje geroepen. De FIA heeft gezien dat er fans op de baan stonden, voordat de race beëindigd was. Het management moet zich nu verantwoorden voor het gevaarlijke incident.

Het is niet de eerste keer dat dit de laatste tijd is gebeurd. De Octane Racing Group, het management van de Canadese Grand Prix, werd afgelopen juni naar de FIA gefloten om dezelfde reden. Tijdens de laatste ronde van de Australische Grand Prix van 2023 stonden er ook fans op de baan. De FIA verplichtte de organisatie in Melbourne om maandenlang zichzelf te onderzoeken en vervolgens actie te ondernemen. Een van de veiligheidsmaatregelen was dat ze niet meer toe zouden staan dat fans de baan op mochten ná de finish, iets wat we bijvoorbeeld in Monza vaak zien na de Italiaanse Grand Prix.

