Charles Leclerc beleefde zondag op het Circuit of the Americas een middag om van te dromen. De Monegask won met overmacht en zonder moeite de Grand Prix van de Verenigde Staten, waardoor hij het gat tot Lando Norris weer verkleint. Na afloop is hij - vanzelfsprekend - ontzettend blij met zijn race.

Het seizoen van Leclerc lijkt beter en beter te worden en na zijn prachtige zeges in Monaco en Monza was het zondag weer eens raak voor de Monegask, de nummer drie in het wereldkampioenschap. Het team van Ferrari leek het hele weekend al uitstekende pace in de wagen te hebben en met name de racepace van de Scuderia leek er eentje om rekening mee te houden. Hoe Leclerc echter bij de start voor de dag kwam, is iets waar weinig coureurs en fans rekening mee gehouden zullen hebben. De man uit Monte Carlo vloog uit de startblokken vanaf P4 en profiteerde van de vechtende Max Verstappen en Lando Norris.

Gevoel in de auto

Vanaf daar hoefde de man uit Monte Carlo echter nimmer meer achterom te kijken op het Amerikaanse asfalt en kwam hij geen seconde in gevaar. Daar waar Norris en Verstappen de camera's op zich gericht hadden, reed de Ferrari-rijder geruisloos door naar de zege. Vanzelfsprekend is hij ontzettend blij: "Ik heb het hele weekend wel last gehad met het gevoel in de auto. Ik had wel verwacht dat het vandaag beter zou zijn en dat was ook uiteindelijk zo. Ik ben ontzettend blij met de één-twee. We hadden niks beters kunnen wensen."

Strijd om de titel

Leclerc vervolgt: "We hebben het geweldig gedaan. De snelheid in de auto was ontzettend goed, dat is te danken aan de engineers. Ze hebben als gekken lopen werken om upgrades te brengen die we in Singapore hadden en de laatste paar races. Dat betaalt zich nu uit. Het hele team werkt ontzettend goed samen. De pitstops waren goed en alles ging goed. Ik ben ontzettend blij. We mikken nog steeds op de titel, maar dit is in ieder geval een goede start van deze triple-header."

