De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna is op P1 afgesloten door Max Verstappen. De Nederlander pakte pole voor Oscar Piastri en Lando Norris en zal hierdoor vanaf de eerste startrij aan de zevende race van het seizoen 2024 gaan beginnen. Het is zijn zevende pole position van 2024 en zijn achtste pole position op rij, waarmee hij Ayrton Senna evenaart.

Het weekend in Imola is tot nu toe gedomineerd door mooi weer, veel zon en een paar pittige crashes. Charles Leclerc had zowel tijdens de eerste als de tweede vrije training de eerste plaats veroverd, terwijl het Oscar Piastri was die na een rommelige derde vrije training op P1 eindigde. Wat vooral opviel, was dat Max Verstappen en Red Bull het enorm lastig hadden tijdens de training. Vooral tijdens de kwalificatierondjes en rondjes op de soft band was Verstappen niet tevreden. De vraag was of de problemen voor de kwalificatie opgelost konden worden.

Alonso na Q1 in Imola al klaar

Om 16:00 uur begon in het zonnige Italië de kwalificatie met Q1. De vijftien snelste coureurs gingen door naar Q2, waardoor het vanaf het begin meteen druk was op de baan. Omdat dit een normale kwalificatie betreft, deed bijna iedereen dit gewoon op de soft band. Onder meer George Russell, Carlos Sainz en Charles Leclerc besloten Q1 te openen op de medium band en de coureurs van Ferrari zouden zelfs twee setjes gebruiken in Q1. Russell zou echter overstappen op de soft band. Ook Fernando Alonso, die crashte tijdens VT3, kon meedoen aan de sessie.

Op de helft van de sessie stond Oscar Piastri op P1 met een 1:15.940, voor Max Verstappen en George Russell. Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu, Alexander Albon en Logan Sargeant zaten toen in de gevarenzone. Tijdens de laatste zes minuten, toen de coureurs aan hun tweede of soms zelfs derde snelle ronde begonnen, veranderde er nog genoeg. Verstappen sloot VT1 op P1 af met een 1:15.762, voor Charles Leclerc en Hülkenberg. De afvallers na Q1 waren Valtteri Bottas, Zhou, Kevin Magnussen, Alonso en Sargeant.

Pérez stelt teleur tijdens Q2

Om 16:25 uur begon vervolgens Q2 in Imola, waarin de tien beste coureurs door zouden gaan naar Q3. Iedereen besloot dit keer op de soft band naar buiten te gaan, inclusief de coureurs van Ferrari. Het Italiaanse team had tot op dat moment nog niet in haar kaarten laten kijken, maar moest tijdens Q2 voor het eerst gaan tonen hoe goed hun tempo daadwerkelijk was ten opzichte van Verstappen.

Op de helft van de sessie, nadat alle coureurs hun eerste run in Q2 hadden gedaan, stond Leclerc met een 1:15.328 op P1, voor een overtuigende Yuki Tsunoda en Verstappen. De verschillen tussen de top vier waren niet groot: 0.079 seconden. Russell, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Lance Stroll en Albon zaten op dit moment in de gevarenzone. Het beloofde dus spannend te worden tijdens de laatste vijf minuten van de sessie. Verstappen zou met een 1:15.176 uiteindelijk op P1 afsluiten tijdens Q2, voor Leclerc, Tsunoda, Norris en Piastri. Ook Sainz, Hülkenberg, Russell, Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo gingen door naar Q3. De afvallers waren Sergio Pérez, Ocon, Stroll, Albon en Gasly. Vooral de naam van de Mexicaan Pérez was de volgende verrassing, na de uitschakeling van Alonso tijdens Q1.

Q3

Om 16:48 begon vervolgens Q3, waarin de tien coureurs die nog over waren zouden gaan strijden om pole position voor de race in Imola op zondag. In deze sessie zouden we, net zoals in Q2, de medium band logischerwijs niet zien en waren het alleen de softs die op de baan werden gebruikten door de tien coureurs voor hun twee snelle runs.

Na de eerste run in Q3 stond Verstappen op P1 met een 1:14.869, voor Norris, Leclerc, Piastri en Sainz. Het verschil tussen Verstappen en Norris was maar 0.073 seconden. Tijdens de tweede run zou Verstappen proberen zijn achtste pole op rij, en de evenaring van het record van Senna, veilig te stellen, terwijl de coureurs van McLaren en Ferrari vol in de aanval gingen. Verstappen zou zelfs nog sneller gaan en met een 1:14.746 pole pakken, voor Piastri, Norris, Leclerc, Sainz, Russell, Tsunoda, Hamilton, Ricciardo en Hülkenberg.

