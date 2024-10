In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat de voormalig manager van Michael Schumacher niet zoveel goeds te zeggen had over de dochter van de historische coureur, werd het duidelijk dat Ferrari dankzij een foefje tempo kon vinden afgelopen weekend in Austin, wil Zak Brown van Red Bull Racing een ondertekende verklaring waarin het team aangeeft dat het foefje niet gebruikt is en vreest Christijan Albers dat er nog een straf aan zit te komen. Dit is de GPFans Recap van 22 oktober.

Oud-manager Schumacher neemt pasgetrouwde dochter onder vuur: "Die naam is een merk!"

Gina Schumacher, de dochter van Michael Schumacher, stapje vrij recent nog in het huwelijksbootje op Mallorca. Haar vader, Michael Schumacher, was daar volgens berichten in ieder geval fysiek aanwezig. Willi Weber, voormalig manager van Michael Schumacher, heeft echter wat te zeggen over de dochter van de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen over wat de voormalige manager van Schumacher te zeggen had over de situatie rondom de familie? Klik hier!

McLaren eist ondertekende verklaring Red Bull: "Moeten consequenties komen"

Zak Brown, de CEO van McLaren, wil vanuit Red Bull Racing duidelijkheid over het foefje dat afgelopen week werd ontdekt door de FIA. Nadat afgelopen week naar buiten kwam dat het foefje van Red Bull om de rijhoogte simpel aan te kunnen passen was ontdekt door de FIA, komt Brown nu met een eis richting het team van Max Verstappen. Meer lezen over waarom McLaren op deze manier wil dat Red Bull met de waarheid naar buiten komt? Klik hier!

Albers vreest: 'Komt een straf aan voor Verstappen, nu kan het hard gaan'

Max Verstappen kreeg het tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin voor elkaar om vijf punten uit te lopen op zijn grootste concurrent in de titelstrijd: Lando Norris. Dat de Nederlander nu zijn vierde titel voor het oprapen heeft liggen, is echter te veel van het goede. Dit zegt Christijan Albers, die stelt dat Verstappen nog een straf gaat krijgen. Meer lezen over wat Albers te zeggen heeft over een toekomstige straf voor Verstappen? Klik hier!

'Flexibele' voorvleugel Ferrari oorzaak van P1 en P2 in Austin? "Geen game-changer"

Ferrari kende afgelopen weekend een goede start van de triple header door eerste en tweede te worden tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Dit kan wel eens komen door een slim trucje van het team. Meer lezen over de voorvleugel van Ferrari van afgelopen weekend en waarom deze wellicht de oorzaak is van het goede weekend van Ferrari. Klik hier!

Anderson heeft "medelijden" met Norris: "Verstappen pest hem regelrecht in z'n gezicht"

Lando Norris en Max Verstappen zijn dit seizoen bezig met een duel om de wereldtitel in de Formule 1, iets wat voor Norris voor het eerst is. In de praktijk lijkt eerstgenoemde echter geen schijn van kans te maken. Als het er op de baan op aankomt, heeft Verstappen duidelijk de overhand op Norris. Dit schrijft F1-journalist Ben Anderson bij The Race. Meer lezen over wat er over het incident en het gevecht tussen Norris en Verstappen wordt gezegd? Klik hier!

