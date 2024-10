McLaren CEO Zak Brown is klaar met Red Bull Racing. Nadat afgelopen week naar buiten kwam dat het foefje van Red Bull om de rijhoogte simpel aan te kunnen passen was ontdekt door de FIA, komt Brown nu met een eis richting het team van Max Verstappen.

Tegenover de Daily Mail liet Brown duidelijk merken wat hij vond van het foefje. De Amerikaan eist een ondertekende verklaring of een document waarin Red Bull aangeeft het foefje nooit te hebben gebruikt. "Ik zou graag zien dat de hogere leiding, de voormalige hoofdmonteurs en de huidige monteurs een verklaring ondertekenen waarin staat dat ze het nooit hebben gebruikt of er geen weet van hebben dat het is gebruikt. Ik weet dat ik zeker de waarheid zou vertellen als ik een beëdigde verklaring zou krijgen en de gevolgen van het niet vertellen van de waarheid ernstig zouden zijn. Ik vertrouw erop dat de zaak wordt afgehandeld, maar als ze het in het verleden hebben gedaan, is er geen grijs gebied. Je auto aanpassen in parc fermé is een erg duidelijke overtreding van het reglement."

Brown kan niks met uitleg Red Bull

Brown gaat vervolgens in op de uitleg die verschillende mensen vanuit Red Bull hebben gegeven over het feit dat het foefje niet aangepast kan worden na parce fermé. Brown stelt dat dit niet waar is. "Kijk naar de formulering van hun ontkenning over het feit dat het apparaat niet toegankelijk is als de auto klaar is om te racen. Nou, de auto is niet helemaal klaar om te racen in parc fermé. Veel dingen kunnen nog veranderd worden. Je kunt de stoel uittrekken, je kunt de pedalen aanpassen."

Brown wil 'afschrikmiddel' na foefje Red Bull

Brown vervolgt: "Het moet een afschrikmiddel zijn. We hebben coureurs uitgesloten zien worden van races en kampioenschappen. En ik zeg daarmee niet dat Max (Verstappen) uitgesloten moet worden, maar we hebben eerder gezien dat teams zijn uitgesloten van races en kampioenschappen. Als, en ik zeg 'als', de parc fermé-regels zijn overtreden, dan moet de straf bepaald worden op basis van of ze het één keer hebben gedaan of het al drie jaar regelmatig doen. Maar er moeten consequenties komen."

