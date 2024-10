Volgens Martin Brundle, voormalig coureur in F1, zijn de regels omtrent hoe je in F1 in mag halen te vaag. Daarbij vraagt de Brit zich ook af of Max Verstappen geen straf had moeten krijgen in plaats van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten.

In zijn column voor Sky Sports gaat Brundle in op het incident waar Norris en Verstappen bij betrokken waren. Volgens Brundle is het niet logisch om af te gaan op of iemand bij de apex voor of achter de andere coureur zit, omdat de apex suggestief is en voor iedereen op een andere plek kan zitten. "Bovendien kan een coureur het systeem bespelen door bijvoorbeeld te versnellen en wijd te gaan, waardoor de inhalende coureur aan de binnenkant wordt gestraft omdat hij hen geen wagenlengte aan ruimte heeft gegeven van de apex tot de uitgang van de bocht."

Brundle vergelijkt incident Verstappen met Russell

Volgens Brundle zijn er veel overeenkomsten tussen het moment van Verstappen en Norris, en het moment waar George Russell uiteindelijk tijdens de race een tijdstraf voor kreeg toen hij de aanval opende. "Als Russell gestraft werd voor het wijd laten lopen van Valtteri Bottas, had Verstappen dan niet gestraft moeten worden voor het wijd laten gaan van Norris in dezelfde bocht? En hier is nog een vraag: aangezien Norris Verstappen aan de buitenkant had ingehaald voor bocht 12, toen Verstappen weer binnendoor kwam, wie was er eigenlijk aan het inhalen bij de apex van de bocht, Verstappen of Norris?"

Brundle ziet 'let them race' vanuit FIA in F1 losgelaten worden

Brundle ziet tevens weinig terug van het plan van de FIA om de coureurs te laten racen. "Ik weet niet wat er is gebeurd met de let them race-benadering van een tijdje geleden, die redelijk goed werkte. Wat mij betreft, als je een auto inhaalt aan de binnenkant van een bocht, terwijl je de controle behoudt, niet blokkeert en binnen de track limits blijft, dan heb je de bocht gewonnen en mag je de normale racelijn door de exit volgen. Dan is het aan de ingehaalde coureur om toe te geven, niet om op het gas te gaan en onvermijdelijk wijd te gaan."

