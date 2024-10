Ferrari kende afgelopen weekend een goede start van de triple header door eerste en tweede te worden tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. Dit kan wel eens komen door een slim trucje van het team.

Ferrari is bezig aan een seizoen waarin het erg wisselvalig is. Het begin was goed, waarna het wat terug bleek te vallen. Af en toe was daar weer de snelheid, maar vervolgens zou het tempo weer zakken. Consistentie was er niet echt. Afgelopen weekend won Charles Leclerc echter dominant de Grand Prix van de Verenigde Staten voor een tevens sterke Carlos Sainz. Max Verstappen werd derde. Er zou wel eens een technische verklaring kunnen zijn voor het sterke weekend van het Italiaanse team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht uitvalbeurten 2024: Hamilton enige die finish niet haalt in Verenigde Staten

Vasseur over Ferrari in Austin

Volgens Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, had het team wel degelijk wat veranderd aan de auto. Dit ondanks het feit dat het team in het document van de FIA niet tussen de teams stond die upgrades mee hadden genomen. “Het is niet omdat we iets niet verklaren [in documenten van de FIA] dat we iets niet brengen. We moeten duidelijk zijn dat de upgrades over de uiterlijke vorm gaan”, aldus Vasseur tegenover Motorsport.com.

Voorvleugel Ferrari

De verbetering zou hem zitten in een verbeterde voorvleugel, die wat betreft de constructie ervan een aanpassing heeft gekregen om er meer uit te halen. De foto's laten zien dat de zijkanten van de vleugel vooral voorzien zijn van aanpassingen. Het team nam wat meer risico als het ging om richting een flexi-wing gaan, maar heeft zich dus aan de regels gehouden. Eerder werd McLaren al op de vingers getikt door de FIA, iets wat bij Ferrari niet is gebeurd. Vasseur over de vleugel: "Het is duidelijk geen game-changer, maar we bevinden ons vandaag in een situatie waarin elke honderdste van een seconde het verschil maakt. In de kwalificatie hadden we twee of drie auto's met minder dan een tiende achter ons en dat betekende dat als deze details of een andere tot op de honderdste van een seconde nauwkeurig zijn, we het moeten doen.” Ferrari zal de komende tijd wellicht nog wat meer risico nemen om de limieten van de flexibele voorvleugel op te zoeken.