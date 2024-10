In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere meer nieuws over het relletje dat is ontstaan rondom Red Bull Racing en een vermeend illegaal trucje rondom het aanpassen van de rijhoogte van de RB20, als deze in parc ferme staat. Volgens Max Verstappen is het allemaal niets om je druk over te maken, maar de FIA heeft wel een zegel op het onderdeel geplakt. Verder heeft de wedstrijdleiding bevestigd dat Liam Lawson tegen een gridstraf van maar liefst zestig plaatsen is aangelopen en heeft ... beslag gelegd op pole position voor de sprintrace in Texas. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'FIA verzegelt controversieel onderdeel Red Bull, team komt in Brazilië met oplossing'

Hoewel Red Bull Racing heeft aangegeven dat hun bib-systeem geen onregelmatigheden kan opleveren, moet het Oostenrijkse team wel de boel veranderen van de FIA. Dat kost echter zoveel tijd dat het pas in Brazilië is voltooid. Tot die tijd wordt het onderdeel verzegeld, zo meldt Motorsport.com. Het onderdeel zou er voor kunnen zorgen dat de rijhoogte tussen de kwalificatie en de Grand Prix kan worden versteld, wat verboden is. De auto's vallen tussen de kwalificatie en de race namelijk onder parc fermé, wat inhoudt dat er niets meer aan veranderd mag worden. De FIA kan naar eigen zeggen niet bewijzen dat dit daadwerkelijk het geval is, maar plakt er voor de zekerheid dus toch een zegel op. Meer lezen over het ingrijpen van de FIA? Klik hier.

Verstappen reageert relaxed op FIA-ingreep: "Niks om me druk over te maken"

Red Bull Racing heeft voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten met de FIA afgesproken dat ze een onderdeel zullen aanpassen. De energiedrankfabrikant heeft laten weten dat ze het ontdekte mechanische foefje toch niet kunnen gebruiken. Max Verstappen maakt zich dan ook totaal niet druk om de ingreep op de RB20. Om eerlijk te zijn maak ik me nergens druk om", begon de Limburger relaxed tegenover Sky Sports F1. "Ik wil gewoon plezier hebben en mijn best doen. Elke race is zonder uitzondering belangrijk en dat geldt ook weer voor deze. Uiteraard willen we het gewoon goed doen. We zullen wel zien hoe het gaat met de upgrades die we hebben meegenomen en wat het met de auto doet." Meer lezen over de reactie van Max Verstappen? Klik hier.

McLaren gelooft uitleg Red Bull niet over foefje: 'Waarom plaatst de FIA een zegel erop?

McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat de FIA tot de bodem moet gaan uitzoeken of Red Bull mogelijk gebruik heeft gemaakt van het foefje dat op donderdag wereldkundig werd gemaakt. Het Oostenrijkse team heeft aangegeven dat hun bib-systeem nooit tijdens een parc ferme-situatie is gebruikt, maar daar twijfelt Brown bij Sky Sports F1 aan: "Ik denk dat het onmiskenbaar is dat zij toegang hebben tot hun front bib vanuit de auto. Dat is onbetwist", klinkt het. "Waarom zou je het zo ontwerpen dat het zich binnen in de auto bevindt, terwijl de andere negen teams het buiten de auto ontwerpen? Vindingrijkheid is een onderdeel van de Formule 1, maar er zijn ook zwart-wit regels." Meer lezen over de kritische uitspraken van Brown? Klik hier.

Wedstrijdleiding bevestigt: zestig plaatsen gridstraf voor Lawson in Austin

Liam Lawson is dit weekend weer van de partij in de Formule 1 en de Nieuw-Zeelandse rijder mag de laatste zes races laten zien wat hij allemaal kan. Zijn eerste weekend zal echter meteen een lastige worden: de VCARB-rijder krijgt namelijk een forse gridstraf wegens onderdelenwissels. De vervanger van Daniel Ricciardo krijgt na het verwisselen van de motor, de turbo, de MGU-H, de MGU-K, de energy store en de control electronics maar liefst zestig plaatsen straf aan zijn broek, waardoor hij de Grand Prix op zondag vanaf de laatste plek zal aanvangen. Meer lezen over de gridstraf van Liam Lawson? Klik hier.

Verstappen slaat terug en pakt snelste tijd in kwalificatie voor Sprint in Austin

Max Verstappen heeft zich verzekerd van de eerste startplek voor de sprintrace die zaterdag op het programma staat in Austin. Verstappen was een fractie sneller dan George Russell en versloeg ook Lando Norris, die slechts vierde werd. De derde tijd was er voor Charles Leclerc. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda en Franco Colapinto. Sergio Pérez bleef steken op P11. De samenvatting van de sprint shootout lezen? Klik hier.

