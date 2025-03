'Kamp Verstappen blokkeerde transfer Sainz', 'Red Bull-topman dreigt te vertrekken' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze week werd er geen Grand Prix gereden, alvorens het hele circus naar Japan afreist om daar de race op Suzuka het komende weekend af te werken. Ondertussen viel er ook dit weekend natuurlijk weer een hoop te zeggen en te schrijven over alles wat er rondom de Formule 1 gebeurt. Zo was er nieuws rondom Red Bull en Carlos Sainz. Het team zag in de Spanjaard namelijk de ideale kandidaat om Sergio Pérez te vervangen eind 2024, maar daar besloot kamp Verstappen een stokje voor te steken. Bovendien was er nog meer Red Bull-nieuws: Pierre Waché zou namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Ferrari staan.

Artikel gaat verder onder video

'Kamp Verstappen blokkeerde komst Sainz; Red Bull stond open voor transfer'

In de zoektocht naar de opvolger van Sergio Pérez blijkt volgens Express dat Red Bull Racing graag Carlos Sainz in dienst had willen nemen als teamgenoot van Max Verstappen in 2025. Het medium meldt echter dat vader Jos uiteindelijk fel tegen het idee was, omdat hij niet goed overweg zou kunnen met Carlos Sainz senior. Meer lezen over de verhalen rondom Carlos Sainz? Klik hier!

Tsunoda blikt vooruit op Red Bull-debuut in Japan: 'Wil op het podium eindigen'

Voor Yuki Tsunoda staat komend weekend zijn debuut voor Red Bull Racing op het programma en dat allemaal tijdens zijn thuisrace in Japan. De 24-jarige coureur blikt op een Honda-evenement op het hoofdkantoor in Aoyama vooruit op zijn debuut in de Oostenrijkse kleuren. "Ik wil de verwachtingen niet te hoog stellen, maar voor deze Grand Prix van Japan wil ik op het podium eindigen. Dat gezegd hebbende, weet ik dat het niet gemakkelijk zal zijn vanaf het begin", stelt Tsunoda. Meer lezen over de uitspraken van Yuki Tsunoda? Klik hier!

'Ferrari richt pijlen op Waché: ruzie met Horner zou transfer kunnen bespoedigen'

Het team van Ferrari lijkt niet helemaal tevreden te zijn met de herstructurering die in 2024 is ingezet en heeft nu, zo meldt Scuderia Fans, de pijlen gericht op de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché. Ferrari is namelijk ook niet blij met hoe het jaar is begonnen. De Scuderia wil met Lewis Hamilton aan boord terugkeren naar de top van de sport en zou zich wenden tot het binnenhalen van topmannen van rivalen. In dat licht zou de vermeende interesse in Waché vandaan kunnen komen. Meer lezen over de geruchten rondom Pierre Waché? Klik hier!

Vermeulen over verdwenen dominantie: 'Geniet Max van, ook al zegt hij dat niet hardop'

Manager Raymond Vermeulen heeft viervoudig kampioen Max Verstappen de afgelopen jaren letterlijk zien groeien. Volgens de manager heeft de Nederlander tegenwoordig niet zoveel begeleiding meer nodig. Daarnaast gaat Vermeulen in op de verdwenen dominantie en wat dat met de Red Bull-coureur doet. Meer lezen over de uitspraken van Raymond Vermeulen? Klik hier!

Montoya over RB21: "Verstappen bewijst helemaal niet dat hij beter is dan de rest"

Red Bull Racing heeft Max Verstappen natuurlijk al lang binnen de gelederen en doorgaans wordt alles op alles gezet om hem van een auto te voorzien die hij fijn vindt. Volgens Juan Pablo Montoya is het zo dat de Nederlander zelfs beter lijkt door die auto dan hij daadwerkelijk is. "Verstappen bewijst helemaal niet dat hij beter is dan de rest. De auto is voor hem gemaakt", zo zegt hij opmerkelijk genoeg. Meer lezen over de uitspraken van Juan Pablo Montoya? Klik hier!

Gerelateerd