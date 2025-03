Het team van Ferrari lijkt niet helemaal tevreden te zijn met de herstructurering die in 2024 is ingezet en heeft nu, zo meldt Scuderia Fans, de pijlen gericht op de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché.

Afgelopen jaar werd er hard aan de weg getimmerd door Ferrari, dat diverse nieuwe personeelsleden aannam om de technische tak vooruit te helpen. Jérôme d'Ambrosio en Loïc Serra zijn aangesloten, en de Scuderia deed ook een poging om Adrian Newey binnen te halen, die uiteindelijk voor Aston Martin koos.

Artikel gaat verder onder video

Ruzie tussen Horner en Waché?

Na de Grand Prix van China werd Waché gefotografeerd met de teambaas van Ferrari, Frédéric Vasseur. Hoewel dit op zichzelf niet zoveel hoeft te betekenen, speelt er volgens het medium meer. Zo zou er een ruzie zijn geweest tussen Christian Horner en Waché, hoewel dit niet is bevestigd, wat weer te maken zou kunnen hebben met de prestaties van de RB21. Dit zou de weg vrijmaken voor een vertrek van Waché.

Ferrari zwaar ontevreden over start 2025-seizoen

Ferrari is namelijk ook niet blij met hoe het jaar is begonnen. De Scuderia wil met Lewis Hamilton aan boord terugkeren naar de top van de sport en zou zich wenden tot het binnenhalen van topmannen van rivalen. In dat licht zou de vermeende interesse in Waché vandaan kunnen komen. De Fransman werkte eerder al onder Newey en is momenteel degene die de lijnen uitzet voor de RB21 bij Red Bull Racing.

Gerelateerd