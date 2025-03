In de zoektocht naar de opvolger van Sergio Pérez blijkt volgens Express dat Red Bull Racing graag Carlos Sainz in dienst had willen nemen als teamgenoot van Max Verstappen in 2025. Het medium meldt echter dat vader Jos uiteindelijk fel tegen het idee was, omdat hij niet goed overweg zou kunnen met Carlos Sainz senior.

De discussie over het tweede stoeltje bij Red Bull Racing sleept in 2025 voort. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo eind 2018 heeft het team geen geschikte opvolger kunnen vinden. Pierre Gasly werd na een half jaar vervangen, en ook Alexander Albon kon geen potten breken. Pérez hield het uiteindelijk het langst vol en pakte hier en daar een overwinning mee, maar ook hij moest eind 2024 het veld ruimen. Hoewel velen Yuki Tsunoda als opvolger zagen, werd uiteindelijk Liam Lawson gekozen. Na twee races werd hij echter teruggezet naar het zusterteam, waardoor Tsunoda alsnog zijn kans krijgt om de kleuren van Red Bull Racing te verdedigen.

'Jos Verstappen geen fan van Sainz senior'

Sainz kreeg begin 2024 te horen dat Lewis Hamilton zijn plek bij Ferrari vanaf 2025 zou overnemen. De Spanjaard stond bij vrijwel elk team op de shortlist. Ook Red Bull wilde hem inlijven, maar volgens het medium was Jos Verstappen fel tegen vanwege zijn relatie met Sainz senior. Toch waren enkele sleutelpersonen binnen Red Bull Racing geïnteresseerd in de viervoudig racewinnaar, die uiteindelijk voor Williams koos.

Tsunoda mag furore maken naast Verstappen

Deze week werd bekend dat Tsunoda het tweede stoeltje bij Red Bull vanaf de Grand Prix van Japan overneemt. Daarmee maakt de Japanner zijn langverwachte debuut bij het Oostenrijkse topteam, en dat voor eigen publiek. Helmut Marko heeft erop aangedrongen dat er verder geen wijzigingen meer worden doorgevoerd dit seizoen, waardoor Tsunoda een volwaardige kans lijkt te krijgen.

