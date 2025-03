Red Bull Racing heeft Max Verstappen natuurlijk al lang binnen de gelederen en doorgaans wordt alles op alles gezet om hem van een auto te voorzien die hij fijn vindt. Volgens Juan Pablo Montoya is het zo dat de Nederlander zelfs beter lijkt door die auto dan hij daadwerkelijk is.

De situatie bij Red Bull begint steeds meer te lijken op het oude, bekende liedje. In China kwam Verstappen niet verder dan de vierde plaats, waar hij op de mediums vastzat, maar wel in staat was de Ferrari's in te halen op de hards. Teamchef Christian Horner kon na afloop van de race wel zeggen dat zijn team in de tweede helft van de race sterker was, maar hij moet ook concluderen dat het gat met McLaren groter is dan verwacht. Ondertussen liet Verstappen al weten dat zijn renstal nu het vierde team op de grid is en vertrok Liam Lawson die totaal zijn draai in de RB21 niet wist te vinden.

Verstappen niet beter dan de rest

Met name dat laatste blijft toch een terugkerend onderwerp in de Formule 1. De Red Bull wordt speciaal voor Verstappen ontwikkeld, waardoor de teamgenoten het lastig hebben. Montoya draait dat nu om richting Verstappen: volgens de oud-coureur is de Nederlander helemaal niet goed goed als iedereen denkt omdat de auto zó erg op zijn voorkeuren wordt ontwikkeld: "Verstappen bewijst helemaal niet dat hij beter is dan de rest. De auto is voor hem gemaakt. Ik denk helemaal niet dat de Red Bull zo slecht is. Hij wordt gebouwd voor Max op een manier waarop hij het allemaal geweldig uit kan laten zien, maar de auto is voor hem gebouwd", vertelt hij tegenover Vision4Sport.

Probleem bij Red Bull

Montoya vervolgt: "Alles wordt voor hem gedaan, voor de manier waarop hij het fijn vindt om te rijden. Je ziet Max het helemaal niet moeilijk hebben met de auto. Hij kan de auto besturen en terwijl de auto niet geweldig te besturen is, lukt dat hem wel. Als iemand zich comfortabel voelt, terwijl de ander dat niet heeft, is dat een groot verschil. Dat is gewoon het probleem bij Red Bull. Je hebt iemand die geweldig met de auto om kan gaan en er al heel lang zit en de filosofie begrijpt. Dat naast iemand uit een ander team met een hele andere filosofie. Dat heeft tijd nodig."

