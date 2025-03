Voor Yuki Tsunoda staat komend weekend zijn debuut voor Red Bull Racing op het programma en dat allemaal tijdens zijn thuisrace in Japan. De 24-jarige coureur blikt op een Honda-evenement op het hoofdkantoor in Aoyama vooruit op zijn debuut in de Oostenrijkse kleuren.

Tsunoda gaat zijn langverwachte debuut maken en dat kan hij zelf ook nog niet helemaal geloven. "Om eerlijk te zijn, had ik nooit verwacht voor Red Bull te racen tijdens de Grand Prix van Japan. Dit is het laatste jaar van de samenwerking tussen Red Bull en Honda, dus racen in Suzuka als Red Bull Racing-coureur voelt als een soort lot. Alles is op de juiste manier op zijn plaats gevallen zodat ik hier vandaag sta. Natuurlijk was ik blij om bij Red Bull te komen, maar toen ik er goed over nadacht, voelde het idee om plotseling voor Red Bull te racen in de Grand Prix van Japan zo onwerkelijk," zo opent hij.

Grand Prix van Japan

Dat het debuut samenvalt met de race in Japan is mooi, maar uiteindelijk moet de Japanner presteren. Hij wijst dan ook naar het doel: "Ik wil de verwachtingen niet te hoog stellen, maar voor deze Grand Prix van Japan wil ik op het podium eindigen. Dat gezegd hebbende, weet ik dat het niet gemakkelijk zal zijn vanaf het begin. Mijn prioriteit is eerst de auto te begrijpen, hoe deze zich gedraagt in vergelijking met de VCARB. Als ik het kan genieten van het rijden in de auto terwijl ik me er vertrouwd mee maak tijdens VT1, dan zullen de resultaten volgen. En als dat leidt tot een podiumfinish, zou dat ongelooflijk zijn."

Vloek op tweede zitje Red Bull

Er lijkt een vloek op het tweede stoeltje bij Red Bull te rusten, maar daar maakt Tsunoda zich geen zorgen over. "Toen ik het telefoontje kreeg, dacht ik: 'Wauw, dit wordt interessant. Meer dan wat dan ook, ben ik enthousiast over de uitdaging die voor me ligt. Er zijn niet veel momenten in het leven waarin je geconfronteerd wordt met deze extreme druk en een kans zo groot als deze, dus ik kan me alleen maar voorstellen dat het een ongelooflijk spannende race zal worden", zegt Tsunoda.

RB21 is een lastige wagen

De RB21 is niet de makkelijkste auto, maar Tsunoda gaat die uitdaging graag aan. "Ik heb ongeveer twee dagen in de simulator doorgebracht. Van die ervaring vond ik de auto niet zo moeilijk te rijden. Ik kreeg zeker de indruk dat de voorkant van de auto heel responsief is, zoals vaak wordt gezegd. Maar als je vraagt of het lastig te hanteren was, zou ik niet zeggen dat het me een bijzonder vreemd gevoel gaf, althans in de simulator. Natuurlijk wil ik de auto waarschijnlijk anders afstellen dan Max. Ik wil mijn eigen set-up ontwikkelen, er een goed begrip van krijgen en geleidelijk snelheid maken vanaf VT1", aldus Tsunoda.

