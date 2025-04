In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is inmiddels weer raceweek en de pijlen gaan langzaam maar zeker richting de Grand Prix van Japan van aankomend weekend, al is er in aanloop naar die race natuurlijk ook genoeg te beleven. Veel is er te doen rondom de toekomst van Max Verstappen, die op dinsdag weer nadrukkelijk in verband gebracht wordt met een overgang naar Aston Martin. Volgens Ralf Schumacher zou het zelfs al in kannen en kruiken zijn dat Verstappen gaat vertrekken bij het team van Red Bull. Ondertussen was het ook 1 april en werden er de nodige grappen en grollen uitgehaald in de motorsportwereld.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen gaat een aanbieding van Aston Martin krijgen die hij niet kan weerstaan'

Max Verstappen rijdt momenteel nog voor Red Bull Racing, maar volgens Juan Pablo Montoya gaat hier verandering in komen. Mercedes wordt vaak genoemd voor 2026 of 2027, maar volgens de voormalig F1-coureur gaat het een ander team worden: Aston Martin. "Als ik Max was, zou ik naar Aston gaan. Mercedes zou ook cool zijn, maar Aston zou de logische keuze zijn met Adrian en Honda. Alles waarmee hij heeft gewonnen is daar te vinden", wordt er onder meer gezegd. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Verstappen: 'Deze week in de fabriek en simulator geweest met Red Bull'

Max Verstappen gaat komend weekend met Red Bull Racing met een speciale helm en livery de F1 Grand Prix van Japan afwerken. De Nederlander heeft onthuld dat hij, na de problemen begin dit seizoen, in de fabriek en simulator is geweest richting de triple header die komend weekend begint. "Suzuka is altijd een speciaal circuit geweest om op te racen met veel geschiedenis voor ons, vooral het winnen van het constructeurskampioenschap in 2023 en mijn tweede rijderskampioenschap hier", vertelt de Nederlander. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

1 april in de Formule 1: Grand Prix van Japan afgelast, Sauber doet bizarre onthulling

Meerdere bizarre nieuwtjes in de wereld van de Formule 1 vandaag! Het ene na het andere persalarm ging af en op social media stroomden de berichten binnen, maar of dat iets te maken heeft met de datum van vandaag... Ook in de Formule 1 gaat de dag 1 april meestal niet stilletjes voorbij. Zo zijn er ook dit jaar weer meerdere fratsen uitgehaald door prominente namen uit de wereld van de koningsklasse van de autosport. Zo deelde Tim Coronel een bericht dat de Grand Prix van Japan aankomend weekend is afgelast, kondigde het circuit van Silverstone aan dat er rotondes aan het circuit toegevoegd zullen worden, en lanceerde het team van 'Steak F1' een wel hele bijzondere livery voor het aanstaande raceweekend. bekijk hier een overzicht. Lees hier het hele artikel over 1 april.

Schumacher denkt dat kogel al door de kerk is: "Verstappen gaat Red Bull verlaten'

Max Verstappen en Red Bull Racing beleven momenteel een lastige fase en vanzelfsprekend wordt de toekomst van de viervoudig wereldkampioen meteen onderwerp van gesprek. Volgens Ralf Schumacher is het allemaal al in kannen en kruiken en zien we de Nederlander na dit seizoen vertrekken bij zijn werkgever. "Verstappen gaat Red Bull verlaten", zo wordt er medegedeeld. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Ralf Schumacher over Max Verstappen zijn toekomst.

Tsunoda: 'Horner heeft me beloofd dat ik Max niet voorbij hoef te laten'

Yuki Tsunoda is na het vertrek van Liam Lawson officieel coureur voor het team van Red Bull Racing en is hij begonnen aan zijn dienstverband naast Max Verstappen. Tsunoda onthult wat er van hem verwacht wordt én wat de plannen zijn als de Nederlander achter hem ligt. "Hij heeft mij beloofd dat in sommige situaties, wanneer ik voor Max kan liggen, er niet meteen gevraagd wordt om van posities te ruilen om Max te laten winnen", zegt Tsunoda onder meer. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Ralf Schumacher over Max Verstappen zijn toekomst.

