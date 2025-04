Yuki Tsunoda is na het vertrek van Liam Lawson officieel coureur voor het team van Red Bull Racing en is hij begonnen aan zijn dienstverband naast Max Verstappen. Tsunoda onthult wat er van hem verwacht wordt én wat de plannen zijn als de Nederlander achter hem ligt.

Tsunoda is officieel in dienst voor het team van Red Bull Racing, een overgang waar de Japanse rijder eigenlijk eind vorig jaar al op hoopte. Liam Lawson kreeg de voorkeur, maar zakte in de eerste races van het seizoen dermate door het ijs dat de Red Bull-leiding besloot om diep door het stof te gaan en de opmerkelijke keuze van eind 2024 tóch om te draaien. Tsunoda is gepromoveerd tot de hoofdmacht om het stoeltje naast Verstappen in te nemen, terwijl Lawson de omgekeerde weg bewandeld heeft om wat meer ervaring op te gaan doen bij het kleinere Racing Bulls. Dit met een auto die op dit moment bovendien beter bestuurbaar lijkt.

Focus op Max

Inmiddels is de Aziaat begonnen aan zijn dienstverband in Milton Keynes en heeft hij zijn eerste dagen bij het team erop zitten. Het komende weekend staat er meteen een grote klus op de rol voor de Japanner, als het Formule 1-circus neerstrijkt in zijn achtertuin voor de Grand Prix van Japan. Tsunoda staat natuurlijk deze week dus extra in de wereldwijde schijnwerpers, al weet de Red Bull-coureur zijn plek: "Onderaan de streep is Red Bull gefocust op Max in het coureurskampioenschap", zo laat hij vallen bij BBC Radio 5 Live.

Teamorders?

Tsunoda vervolgt: "Hij heeft bewezen om nog steeds de potentie te hebben om wereldkampioen te worden, ook al heeft Red Bull het op dit moment een beetje lastig." Vervolgens onthult de Aziaat wat men van hem verwacht: "Qua prestaties wil hij [Horner] dat ik zo dicht mogelijk op Max zit. In sommige races kan ik helpen met de strategie." Toch is het niet in beton gegoten dat Tsunoda niet voor eigen kansen mag gaan als die er liggen: "Hij heeft mij beloofd dat in sommige situaties, wanneer ik voor Max kan liggen, er niet meteen gevraagd wordt om van posities te ruilen om Max te laten winnen", zo besluit hij.

