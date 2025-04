Max Verstappen gaat komend weekend met Red Bull Racing met een speciale helm en livery de F1 Grand Prix van Japan afwerken. De Nederlander heeft onthuld dat hij, na de problemen begin dit seizoen, in de fabriek en simulator is geweest richting de triple header die komend weekend begint.

In een preview richting het weekend in Japan blikt Verstappen vooruit. “Suzuka is altijd een speciaal circuit geweest om op te racen met veel geschiedenis voor ons, vooral het winnen van het constructeurskampioenschap in 2023 en mijn tweede rijderskampioenschap hier. Het is natuurlijk Yuki's eerste race bij het team voor zijn thuispubliek, dus het wordt een drukke race om hem bij het team te verwelkomen! We hebben deze week een speciale witte Japan-livery die een eerbetoon is aan Honda, wat er cool uitziet, en ik race ook met mijn witte Japan-helm, geïnspireerd op de livery.”

Verstappen over GP Japan

Verstappen vervolgt: “Ik kijk ernaar uit om wat tijd door te brengen hier in Japan en om ook een beetje te kunnen ontspannen in Tokio voor de Showrun en voordat ik naar Suzuka ga. Terugkijkend naar China waren de prestaties tijdens de tweede stint veelbelovender en zagen we veel meer snelheid in de auto." Verstappen en Red Bull zijn meer dan een week bezig geweest richting de race in Japan om de RB21 te verbeteren. "Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer in de fabriek op de simulator geweest. Ik vind het altijd leuk om op dit circuit te racen: het heeft veel snelle bochten en het is een circuit waar we normaal gesproken goed racen, dus hopelijk kunnen we het beste uit de auto halen en hier dit weekend verbeteren.”

