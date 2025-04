Liam Lawson heeft een rumoerige week achter de rug. Na zijn eerste twee raceweekenden van het F1-seizoen bij Red Bull Racing geen succes waren geweest als teamgenoot van Max Verstappen, gaat hij tijdens de Grand Prix van Japan weer uitkomen voor Racing Bulls.

In de preview van Racing Bulls blikt Verstappen vooruit op het raceweekend in Japan. De Nieuw-Zeelander zal terugkeren in het team waar hij in 2023 en 2024 ook al bij inviel en indruk maakte. Lawson heeft dankzij zijn periode in Super Formula veel ervaring op het circuit van Suzuka. Dit is dan ook de reden dat Lawson uitkijkt naar het weekend. “Ik kijk er echt naar uit om dit weekend in Japan te racen. Suzuka is een van mijn favoriete circuits op de kalender. Het is gaaf om te rijden en erg snel, waardoor het erg leuk is in een Formule 1-auto.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen gaat een aanbieding van Aston Martin krijgen die hij niet kan weerstaan'

Lawson blij dat hij weer bij Racing Bulls rijdt

Na zijn twee mislukte weekenden namens Red Bull rijdt Lawson komend weekend dus weer voor Racing Bulls. “Dit weekend is een grote kans voor mij omdat ik weer deel uitmaak van Visa Cash App Racing Bulls en ik ben erg enthousiast om weer met dit team samen te werken. Zoals altijd zal ik alles geven wat ik heb.” Lawson zal tijdens de triple header willen laten zien dat hij wel degelijk een stoeltje in F1 hoort te hebben.

Gerelateerd