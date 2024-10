Verstappen slaat terug en pakt snelste tijd in kwalificatie voor Sprint in Austin

Max Verstappen heeft zich verzekerd van de eerste startplek voor de sprintrace die zaterdag op het programma staat in Austin. Verstappen was een fractie sneller dan George Russell en versloeg ook Lando Norris, die slechts vierde werd. De derde tijd was er voor Charles Leclerc.

Verstappen was als één van de eersten op het asfalt en zette dan ook als eerste een tijd op de klokken. Een snelle tijd was dit nog niet, want hij werd al snel door alles en iedereen voorbijgestoken. Hij trapte er dan ook vrij snel nog een tweede run uit en kwam daarmee tot de derde tijd, achter Hamilton en Leclerc. In de gevarenzone bevonden zich - in deze eerste sessie - Colapinto, Ocon, Hülkenberg, Bottas en Zhou. Zij gingen er dus ook allemaal nog even goed voor zitten in de slotfase. Dat deed ook Albon, maar hij spinde bij de laatste bocht en dat zorgde uiteindelijk voor zijn uitschakeling. Die uitschakeling overkwam ook Piastri, die zijn tijd afgenomen zag worden. Ook Ocon, Bottas en Zhou wisten het niet te halen richting SQ2.

SQ2: Sainz de snelste, Pérez verrassend uitgeschakeld

In het tweede deel wist zich Verstappen zich wederom bij de toppers te rijden, al bleef de snelste tijd in SQ2 in handen van Sainz. Het gevaar zat hem voor Red Bull vooral in de prestaties van Pérez, die zich met moeite naar de tiende tijd wist te rijden. De Mexicaan stond in de slotfase van de sessie dan ook fors onder druk. Het was nota bene Tsunoda, concurrent voor het zitje bij Red Bull in 2025, die Pérez eruit tikte. De andere VCARB, die van Lawson, wist het niet te redden tot de laatste kwalificatiesessie. Dat gold ook voor Gasly en de beide auto's van Aston Martin, die én niet snel genoeg waren én hun rondetijd afgepakt zagen worden vanwege track limits.

Verstappen pakt 'pole' voor Sprint, Norris vierde

In de derde en laatste sessie was het Mercedes dat het spits afbeet. Russell kwam met een 1:32.845 als snelste uit de bus en het was aan de concurrentie om daar wat aan te doen. Verstappen wist er echter met een paar duizendsten onder te duiken en pakte zodoende de eerste startplek voor de sprintrace. Norris, zijn voornaamste concurrent, werd 'slechts' vierde. Russell en Leclerc staan tussen de Red Bull en de Mercedes in morgen bij de start van de sprintrace. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Hülkenberg, Hamilton, Magnussen, Tsunoda en Colapinto.

