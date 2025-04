In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat het weekend van de Grand Prix van Japan een belangrijk weekend gaat worden voor de RB21 van Red Bull Racing en Max Verstappen, ging Jaime Alguersuari in op Helmut Marko en zijn karakter als adviseur bij Red Bull, stelde Antonio Pérez Garibay dat de auto van Verstappen verschilt met die van de tweede coureur van Red Bull en gingen we langs alle speciale livery's van red Bull. Dit is de GPFans Recap

'Red Bull krijgt cruciaal weekend in Japan voor de boeg met verbeteringen aan RB21'

De Grand Prix van Japan wordt cruciaal voor Red Bull Racing, zo stelt Formula Analisi Tecnica. Na het spoedoverleg van vorige week donderdag in Milton Keynes zijn er een aantal aanknopingspunten voor de RB21, en hoopt het team met een evolutie van de vloer de weg naar boven te vinden. Meer lezen over waarom komend weekend in Japan zo'n belangrijk weekend gaat zijn voor Red Bull en Verstappen? Klik hier!

Papa Pérez overtuigd van complottheorie: "Auto nummer 1 is niet gelijk aan auto 11"

Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio, is er nog altijd van overtuigd dat Red Bull twee verschillende wagens gebruikt voor hun coureurs. De Mexicaan beschuldigt Red Bull ervan twee wagens te produceren die niet gelijk zijn aan elkaar en stelt dat als Max Verstappen in de tweede wagen zou zitten, hij ook moeite zou hebben om uit Q1 te komen. Meer lezen over wat de vader van Sergio Pérez vindt van de degradatie van Liam Lawson en de promotie van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing? Klik hier!

Dit zijn alle speciale livery's van Red Bull Racing ooit in de Formule 1

Red Bull Racing heeft voor de F1 Grand Prix van Japan een speciale livery onthuld. De energiedrankfabrikant zit in haar laatste seizoen met motorfabrikant Honda en om het succes van de afgelopen jaren te vieren, zijn ze uitgekomen met een auto in de kleuren van de Japanse vlag. De race op het Suzuka International Racing Course, waar Honda tevens eigenaar van is, wordt aankomende zondag verreden. Meer lezen over alle speciale livery's die Red Bull ooit in F1 heeft gehad? Klik hier!

Alguersuari roept FIA op tot straf voor Marko: "Je kunt niet zomaar hele landen beledigen"

Jaime Alguersuari, voormalig coureur van het Red Bull-programma, roept de FIA op om Helmut Marko te straffen vanwege zijn 'beledigende' uitspraken. Onder meer het omschrijven van juniorcoureur Isack Hadjar’s tranen tijdens de Australische Grand Prix als ‘beschamend’ en eerdere woorden over Sergio Perez, hebben veel stof doen opwaaien. Meer lezen over wat Alguersuari te zeggen heeft over Marko en waarom hij van mening is dat Marko in moet grijpen? Klik hier!

McLaren: 'Probleem met de auto is meer straf voor Norris dan voor Piastri'

Lando Norris staat voor een uitdaging met de McLaren MCL39. Tijdens de Sprint in China had hij last van bandenslijtage, waardoor hij naar de achtste plaats zakte na drie posities te hebben verloren. Teamgenoot Oscar Piastri wist daarentegen de tweede stek van Max Verstappen af te pakken en domineerde vervolgens de Grand Prix op zondag. Andrea Stella denkt dat de wegligging van de McLaren meer voor Norris een straf is. Meer lezen over wat McLaren te zeggen heeft over de verhoudingen tussen Norris en Piastri en de verschillen tussen de twee coureurs? Klik hier!

