Red Bull Racing heeft voor de F1 Grand Prix van Japan een speciale livery onthuld. De energiedrankfabrikant zit in haar laatste seizoen met motorfabrikant Honda en om het succes van de afgelopen jaren te vieren, zijn ze uitgekomen met een auto in de kleuren van de Japanse vlag. De race op het Suzuka International Racing Course, waar Honda tevens eigenaar van is, wordt aankomende zondag verreden.

Het zal niet de eerste keer zijn dat Red Bull Racing even afscheid neemt van de traditionele kleuren. Al tien keer vóór 2023 waren de Red Bull-bolides gehuld in een verrassend jasje en in het meest dominante seizoen van Max Verstappen ooit kwamen er nog drie bij, allemaal deel uitmakend van een 'Make Your Mark'-competitie voor de Grands Prix in de Verenigde Staten. Dit eerbetoon aan Honda is dus de veertiende speciale kleurstelling.

Star Wars

In het debuutseizoen van Red Bull in 2005 nam het team deel aan de Grand Prix van Monaco met een Star Wars-livery om de film 'Revenge of the Sith' te promoten. David Coulthard en Vitantonio Liuzzi, de invaller van Christian Klien, kwalificeerden zich als zevende en twaalfde, respectievelijk, maar beiden zouden de finish niet bereiken door schade aan de bolides.

Superman

Ook voor de Formule 1-race op de straten van Monte Carlo in 2006 promootte Red Bull een film: 'Superman Returns'. Coulthard had het geluk dat jaar wel aan zijn zijde en maakte vanaf P7 vier posities goed om het allereerste podiumresultaat voor de Oostenrijkse renstal binnen te slepen. Klien viel echter uit toen de versnellingsbak het begaf. Robert Doornbos was aanwezig als derde coureur.

Wings for Life (2007)

Wings for Life is een non-profit onderzoeksinstelling dat een geneesmiddel voor dwarslaesie probeert te vinden. Als je aan Wings for Life doneerde voor de Britse Grand Prix van 2007, werd je hoofd op de Red Bull gezet en zo werden uiteindelijk zo'n 30.000 fotootjes op de RB3-bolide geplakt. Ook de ouders van Coulthard en de ezels van de ouders van Mark Webber stonden erop. Er werd meer dan een miljoen euro opgehaald voor de stichting.

Wings for Life (2008)

Coulthard wilde de laatste race van zijn Formule 1-carrière ook rijden met een Wings for Life-kleurstelling en dus kwam Red Bull voor de Braziliaanse Grand Prix van 2008 aanzetten met een witte bolide voor de Schot. Hij kon er echter niet lang van genieten. In de eerste bocht werd Coulthard uitgeschakeld door Nico Rosberg en diens Williams-teamgenoot Kazuki Nakajima.

Wings for Life (2012)

In 2012 werd hetzelfde concept met heel veel kleine fotootjes gebruikt als voor de Britse Grand Prix van 2007, maar de livery werd gecombineerd met de traditionele blauwe, gele en rode kleuren. Mark Webber versloeg de Ferrari van Fernando Alonso op Silverstone, terwijl Sebastian Vettel vlak daarachter als derde over de streep kwam.

CamoBull

Red Bull nam deel aan de wintertests van 2015 op Circuito de Jerez en Circuit de Barcelona-Catalunya met camouflage. De zwart-witte CamoBull werd echter alleen voor het voorseizoen gebruikt en vanaf de eerste race in Australië waren de RB11-bolides van Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo weer in de normale kleuren te zien.

DisruptoBull

Deze speciale matdonkerblauwe kleurstelling werd zelfs nog korter gebruikt. De DisruptoBull was alleen te zien tijdens de zogenaamde shakedown of filmdag op het circuit van Silverstone met Daniel Ricciardo achter het stuur, ter voorbereiding op het seizoen van 2018.

Chevrons

De eerste shakedown met de Honda powerunit achterin de RB15 werd gedaan met rode chevrons als livery. Ditmaal mocht Max Verstappen als eerste rijden in een nieuwe bolide op Silverstone. Ook deze speciale kleurstelling was al verdwenen, voordat de wintertests van 2019 begonnen.

007

In 2019 werkte Red Bull Racing samen met Aston Martin, hét automerk van de bekende James Bond-films. Voor de 1007ste Formule 1-race reden Pierre Gasly en Verstappen met 007-stickers op de auto. Op de achtervleugels stonden ook nog kentekens: de nummerplaat van de Aston Martin V8 Volante uit The Living Daylights (1987) bij Gasly en de nummerplaat van de Aston Martin DB5 uit Goldfinger (1964) bij Verstappen.

Eerste eerbetoon Honda

In 2021 introduceerde Red Bull voor één race een witte kleurstelling als eerbetoon aan de Japanse motorfabrikant Honda. Deze had gebruikt moeten worden tijdens de Grand Prix van Japan, maar die ging vanwege de coronapandemie niet door, en dus was het te zien in Turkije op Istanbul Park. Verstappen en Sergio Pérez finishten als tweede en derde, respectievelijk.

Make Your Mark (Miami)

De eerste 'Make Your Mark'-kleurstelling werd gepresenteerd voor de Grand Prix van Miami die in mei 2023 werd verreden. De auto's van Max Verstappen en Sergio Pérez kregen turquoise-, roze- en lilakleurige strepen erbij. Deze maken deel uit van het zogeheten 'Miami Vice'-kleurenthema. Verstappen versloeg Pérez in een spannende slotfase en het was de eerste van een reeks recordbrekende tien overwinningen voor de Nederlander.

Make Your Mark (Austin)

De tweede 'Make Your Mark'-kleurstelling werd gepresenteerd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober 2023 werd verreden. De RB19-bolides droegen de kleuren van de Texaanse vlag (wit, rood en blauw) en een aantal sterren. Verstappen hield Lewis Hamilton, die uiteindelijk werd gediskwalificeerd, achter zich om de wedstrijd op Circuit of the Americas op zijn naam te schrijven.

Make Your Mark (Las Vegas)

De derde en laatste 'Make Your Mark'-kleurstelling werd gepresenteerd voor de allereerste Grand Prix van Las Vegas. Er werden felle gouden en paarse strepen toegevoegd evenals kaarten van een kaartspel en chips van de casino's. Op de velgen kwam de sponsor Pokerstars naar voren. Het zou voor de derde keer ooit zijn dat de Formule 1 neerstreek in de gokstad na de Caesars Palace Grands Prix van 1981 en 1982.

Tweede eerbetoon Honda

De White Bull maakt een comeback voor de Japanse Grand Prix van 2025. Wat dit eerbetoon aan Honda extra bijzonder maakt, is dat Yuki Tsunoda zijn debuut zal maken naast Verstappen. De thuisheld is van stoeltje gewisseld met Liam Lawson, die dus weer naar Racing Bulls is verhuisd, vanwege de tegenvallende prestaties van de Nieuw-Zeelander. Tsunoda werd al sinds de Formule 4 in 2017 gesteund door Honda. Dit is ook het laatste jaar waarin hij deze steun kan verwachten, aangezien Honda de overstap zal maken naar Aston Martin.

