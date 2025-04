Jaime Alguersuari, voormalig coureur van het Red Bull-programma, roept de FIA op om Helmut Marko te straffen vanwege zijn 'beledigende' uitspraken. Onder meer het omschrijven van juniorcoureur Isack Hadjar’s tranen tijdens de Australische Grand Prix als ‘beschamend’ en eerdere woorden over Sergio Perez, hebben veel stof doen opwaaien.

In gesprek met talkSPORT vertelt Alguersuari hoe hij door Marko gedurende zijn carrière onder enorme druk heeft gestaan. Hij herinnert zich dat hij in 2008, tijdens het Formule 3-kampioenschap, vlak voor de beslissende race een 'dreigend' telefoontje van Marko kreeg, waarin hij gewaarschuwd werd: "Als je het kampioenschap niet wint, lig je uit het programma".

Voorbeeldfunctie

Alguersuari vindt dat zulke 'aanstootgevende' uitspraken niet zomaar kunnen blijven liggen. "Ik denk dat de FIA sommige opmerkingen zou moeten bestraffen omdat je streng en gedisciplineerd kunt zijn, maar je kunt niet beledigend zijn voor culturen, religies en hele landen," vertelt hij. Daarmee refereert de voormalig Red Bull-coureur naar uitspraken van Marko die hij in 2023 deed. Destijds betrok hij de afkomst van Pérez bij de mindere focus die de Mexicaan zou hebben. Alguersuari krijgt bij zijn standpunt steun van Lewis Hamilton, die de uitspraken 'onaanvaardbaar' noemt en ook oproept voor een inclusievere omgeving in de sport.

Niet veranderd

Ondanks de grote kritiek en zijn oproep tot maatregelen, denkt Alguersuari niet dat Marko zal veranderen. "Ik denk niet dat Helmut is veranderd en ik denk niet dat hij dat ooit zal doen", besluit de voormalig coureur. De vraag is of de FIA in zal grijpen en Marko, die al vaker 'offensieve' uitspraken deed, op zijn nummer zal zetten. "Het wordt bestraft in het voetbal en in vele andere sporten en dat zou in de Formule 1 ook moeten gebeuren. Dat is beter voor het imago van de F1. Dit moet een transparante sport zijn, waarin we allemaal ontwikkelen als mensen. Het moet netjes en eerlijk zijn en met de juiste balans", zo besluit hij.