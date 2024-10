Liam Lawson is dit weekend weer van de partij in de Formule 1 en de Nieuw-Zeelandse rijder mag de laatste zes races laten zien wat hij allemaal kan. Zijn eerste weekend zal echter meteen een lastige worden: de VCARB-rijder krijgt namelijk een forse gridstraf wegens onderdelenwissels.

Lawson is na bijna een jaar weer terug in de Formule 1 en de jonge rijder krijgt de komende races de kans om zichzelf te verzekeren van een stoeltje in de koningsklasse voor 2025. Lawson zal het eerste weekend van die zes in ieder geval voor een fors berg om te beklimmen staan. Eerder liet Christian Horner al weten dat men van plan was om onderdelen te wisselen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten: "Nou, hij krijgt hoe dan ook een gridstraf, dus hij heeft iets om zachtjes op terug te vallen", vertelde Horner bij de F1 Nation-podcast over zijn verwachtingen van Lawson in Texas. "Maar uiteraard zal hij vergeleken worden met zijn teamgenoot. Hij was ontzettend snel vorig jaar. Ik denk dat Yuki echter stappen vooruit heeft gezet dit seizoen. Het gaat fascinerend zijn om te zien hoe snel [Lawson] zich aanpast."

Flinke straf

Ook Helmut Marko liet weten dat er een straf aan zat te komen, al dacht hij nog dat die voor de sprintrace op zaterdag zou zijn. De Oostenrijker komt nu echter bedrogen uit, want de gridstraf voor Lawson gaat op de zondag gelden. De Nieuw-Zeelander krijgt na het verwisselen van de motor, de turbo, de MGU-H, de MGU-K, de energy store en de control electronics maar liefst zestig plaatsen straf aan zijn broek, waardoor hij de Grand Prix op zondag vanaf de laatste plek zal aanvangen.

Liam Lawson begint zijn eerste weekend van dit seizoen op een zo lastig mogelijke manier: voor zondag krijgt hij maar liefst zestig plaatsen gridstraf! pic.twitter.com/GUDGyvTGkk — GPFans NL (@GPFansNL) October 18, 2024

