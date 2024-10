Red Bull Racing heeft voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten met de FIA afgesproken dat ze een onderdeel zullen aanpassen. De energiedrankfabrikant heeft laten weten dat ze het ontdekte mechanische foefje toch niet kunnen gebruiken. Max Verstappen maakt zich dan ook totaal niet druk om de ingreep op de RB20.

Richting het evenement op het Circuit of the Americas brak het nieuws dat de FIA een team verdacht van het aanpassen van de rijhoogte in parc fermé door middel van een bepaald trucje. Dat kan in overtreding zijn van artikel 40.2.b.I van het sportief reglement waarin staat dat "de aerodynamische afstelling van de voorvleugel alleen aangepast mag worden door middel van bestaande onderdelen" en artikel 40.9 waarin staat dat "een deelnemer geen enkel onderdeel van de auto mag aanpassen of veranderingen door mag brengen aan de afstelling van de ophanging, wanneer de auto in parc fermé staat".

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA grijpt in - Red Bull moet RB20 aanpassen na controverse

Red Bull geeft foefje toe

Red Bull Racing heeft inmiddels toegegeven dat het mechanisch trucje bij hen vandaan komt, maar dat ze het niet kunnen gebruiken, wanneer de RB20 eenmaal is opgebouwd. Toch hebben ze, om de FIA en de andere teams tevreden te stellen, een plan opgesteld met de autosportbond om het aan te passen. In theorie zou het met dit mechanisme mogelijk zijn om de hoogte van de bib of T-tray te veranderen, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Normaal gesproken hoort een monteur dat alleen aan te kunnen passen buiten parc fermé. Kan een coureur de rijhoogte vanuit de cockpit veranderen, dan levert dit een voordeel op, bijvoorbeeld omdat de rijhoogte met weinig brandstof aan boord in de kwalificatie optimaal gezien anders in dan met een volle tank in de race. McLaren-coureur Oscar Piastri beweerde dat Red Bull illegaal bezig was. "Van wat ik heb gehoord en te horen heb gekregen, is zoiets als dit niet de grenzen opzoeken. Het overschrijdt ze duidelijk", zei de Australiër tegenover de aanwezige media.

OOK INTERESSANT: Norris hoopvol na ingrijpen FIA: "Kan een verschil maken"

Nergens druk om maken

Het feit dat de FIA heeft ingegrepen bij Red Bull, is niet iets waar Verstappen door wordt afgeleid. "Om eerlijk te zijn maak ik me nergens druk om", begon de Limburger relaxed tegenover Sky Sports F1. "Ik wil gewoon plezier hebben en mijn best doen. Elke race is zonder uitzondering belangrijk en dat geldt ook weer voor deze. Uiteraard willen we het gewoon goed doen. We zullen wel zien hoe het gaat met de upgrades die we hebben meegenomen en wat het met de auto doet. De baan is veel veranderd met de herasfaltering, daar moeten we ook goed op letten. Wat betreft de T-tray, dat verandert niks, dus dat is prima."

Gerelateerd